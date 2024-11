PT reunirá diretório após crise com Cid

Foto: JORGE VITOR / ESPECIAL PARA O POVO Fernando Santana é candidato do PT para presidente da Alece

O Partido dos Trabalhadores fará neste sábado, 23, nova reunião de seu Diretório Regional do Ceará. O encontro reunirá principais lideranças petistas do Estado e ocorre logo após vir a público rompimento anunciado pelo senador Cid Gomes (PSB) com o governo Elmano de Freitas (PT). Embora ainda não dado como "definitivo", o racha foi motivado pela recente indicação, sem consultas ao PSB, do deputado Fernando Santana (PT) para a presidência da Assembleia Legislativa. Em conversa com a coluna, um deputado petista afirmou que é "natural" que uma tentativa de recomposição com Cid seja discutida na reunião, mas destacou que o evento deve também reforçar a tese de que a indicação de Santana é vista como fato consumado entre membros do partido.

Crise

Esta será a segunda reunião da "cúpula" petista desde o estremecimento das relações com o senador do PSB. Na segunda-feira, Elmano de Freitas fez encontro de um "gabinete de crise" para tratar do assunto.

Cúpula

A reunião incluiu os deputados José Guimarães (PT), De Assis Diniz (PT) e Fernando Santana (PT), o secretário Waldemir Catanho (Articulação Política), a senadora Augusta Brito (PT), e o presidente do PT-CE, Conin Filho.

Recuo?

Vale lembrar, no entanto, que Cid já vem dando sinais ambíguos sobre o futuro da relação com Elmano, evitando "confirmar" o racha. Para muita gente, sinal de que o rompimento não deve sair das primeiras falas.

Enel

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada pela Câmara Municipal para fiscalizar prestação de serviços da Enel na rede elétrica de Fortaleza fará nova audiência pública de trabalhos nesta quinta-feira, às 12h.

Depoimento

Na ocasião, serão colhidos os depoimentos de representantes da Enel. Foco da audiência será a apuração de denúncias sobre interrupções constantes no fornecimento de energia em Fortaleza.

Resposta

"A convocação é essencial para que possamos ouvir diretamente da empresa explicações sobre as falhas e os altos custos que têm afetado a vida dos fortalezenses. A população merece respostas claras", diz Pedro Matos (Avante).

UFC assina acordo com universidade chinesa

Foto: Angelo Miguel/Divulgação MEC UFC e Universidade Chinesa celebram acordo no MEC

A Universidade Federal do Ceará (UFC) assinou nesta semana memorando de entendimento com a Tsinghua University, da China. Encontro foi mediado pelo Ministério da Educação.

Intercâmbio

Na prática, o acordo abre uma série de oportunidades de cooperação entre a UFC e a Tsinghua, com intercâmbios de estudantes e de pesquisadores entre as duas instituições, além seminários e encontros acadêmicos.

Parceria

Participaram do evento que oficializou a parceria o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o reitor da Universidade Federal do Ceará, Custódio Almeida, e o diretor da Tsinghua University, Qiu Yong.

Horizontais_

A artista carioca Tania Alice traz a Fortaleza o espetáculo "Ensine-me a fazer arte", que discute limites da atuação de artistas nos dias de hoje. /// Apresentações da obra ocorrem em 7 e 8 de dezembro no Teatro Dragão do Mar. Ingressos já estão à venda pela plataforma Sympla.