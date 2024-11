Em meio à crise, equipe de Evandro visita o IJF

Foto: Divulgação/Equipe Evandro Leitão Reunião das equipes de transição de governo em Fortaleza

A equipe de transição do prefeito eleito Evandro Leitão (PT) realiza na próxima terça-feira, 3, pela manhã, uma visita de inspeção ao Instituto Doutor José Frota (IJF). Atualmente envolto em uma crise no abastecimento de remédios e insumos médicos, o hospital foi alvo de intervenção decretada na semana passada pela gestão José Sarto (PDT), em resposta tomada após questionamentos do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) sob o atual "quadro crítico" de funcionamento da unidade. Já nesta terça-feira, ocorrerá no Fórum Clóvis Beviláqua primeira audiência de conciliação entre representantes do MP e da Prefeitura de Fortaleza para tratar da crise. Na quarta-feira, a equipe de transição de Evandro se reúne com o superintendente do IJF, José Maria Sampaio.

Preocupação

Coordenadora da equipe de transição de Evandro, a vice-prefeita eleita Gabriella Aguiar (PSD) destaca que o grupo observa com "muita preocupação" a situação no IJF e busca normalizar o atendimento o quanto antes.

"Partilha"

Vale ainda destacar que, em sua ação, o MPCE não descarta incluir o Governo do Estado nas negociações. Neste sentido, órgão aponta problema crônico de financiamento da unidade, hoje bancada e maior parte pela Prefeitura.

Ajuste difícil

Nem tudo são flores no arranjo entre Cid Gomes (PSB) e Elmano de Freitas (PT) que levará Romeu Aldigueri (PDT) à presidência da Alece. Sérgio Aguiar (PDT), por exemplo, é opositor direto de Romeu em redutos de ambos.

Capital...

Comemorando 15 anos, o Festival Choro Jazz chega esta semana a Fortaleza, com shows sábado e domingo no anfiteatro do Dragão do Mar, sempre às 19h. Programação é gratuita e reúne diversos artistas locais e nacionais.

...e litoral

Entre 3 e 8 de dezembro, o festival migra para Jericoacoara, também com shows, oficinas e rodas de choro. Lista de artistas, que reúnem "medalhões" como A Cor do Som, João Bosco e mais, estão nas redes sociais do evento.

Memória

Fortaleza sedia até sexta-feira o 8º Fórum Nacional de Museus, em parceria entre Secult, UFC e o Instituto Brasileiro de Museus. Programação é extensa e pode ser conferida no Instagram @museusbr, do Governo Federal.

Jogadores do Ceará comemoram acesso para série A durante partida contra o Guarani no estádio Brinco de Ouro pelo campeonato Brasileiro B 2024.

Alece celebra acesso do Ceará

O deputado Fernando Hugo (PP) propôs que a Alece realize sessão solene em homenagem ao acesso do Ceará Sporting Club à Série A do Campeonato Brasileiro. Homenagem ocorreria nesta sexta-feira, às 9h, no plenário da Casa.

Passe livre

Prefeitos Vitor Valim (Caucaia) e Roberto Pessoa (Maracanaú) participam hoje, às 8h, do V Fórum Fetrans, que irá debater tarifa zero no transporte público. Encontro na sede da Federação das Empresas de Transportes, no Centro.

Sindiônibus

Os dois municípios estão hoje entre maiores referências do tema no Brasil, com Passe Livre geral em Caucaia e gratuidade em diversas linhas de ônibus em Maracanaú. Participa do debate Dimas Barreira, presidente do Sindiônibus.

Horizontais

O cantor e compositor cearense Edinho Vilas Boas foi premiado mais uma vez no tradicional Festival Nacional de MPB (FEM), realizado no domingo em São José do Rio Preto (SP). /// Vale lembrar que, enquanto isso, a Prefeitura de Fortaleza decidiu cancelar o Festival de Música que aconteceria neste mês de dezembro.