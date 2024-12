Izolda de volta às salas de aula

Foto: DIVULGAÇÃO Izolda Cela, ex-governadora do Ceará

.

Apesar do convite aberto pelo prefeito eleito Evandro Leitão (PT) para assumir a Secretaria da Educação da próxima gestão de Fortaleza, a ex-governadora Izolda Cela (PSB) já voltou ao seu cargo de origem de professora universitária no curso de Pedagogia da Universidade do Vale do Acaraú (UVA).

Docente concursada pela Universidade Regional do Cariri (Urca), Izolda é cedida à UVA, com sede principal em Sobral, há vários anos. Segundo pessoas próximas a ela, o interesse da ex-governadora é, pelo menos neste momento, continuar suas atividades no ensino superior. "É o desejo dela, já está trabalhando", diz uma fonte ouvida pela coluna. O nome de Izolda inclusive já aparece listado entre o corpo docente em atuação no curso de Pedagogia da instituição.

TCE

Conforme a coluna de ontem noticiou, pessoas próximas da ex-governadora apontam decepção de Izolda com indicação de Onélia Santana para cargo no TCE. A própria gestora teria externado interesse pela vaga.

Prazos

Integrantes do governo Elmano de Freitas (PT), no entanto, negam o mal estar e destacam que escolha de Onélia era encaminhada há vários meses, época em que Izolda era vista por governistas como "prefeita eleita" de Sobral.

Disputa

Izolda Cela disputou pela Prefeitura de Sobral na eleição deste ano, em uma das campanhas mais acirradas de todo o Estado. O deputado Oscar Rodrigues (União), no entanto, acabou saindo vitorioso na disputa.

Transição

Evandro Leitão (PT) voltou a questionar dados que a equipe de transição vem recebendo da gestão José Sarto (PDT). Ele destacou que informações recebidas não condizem com relatos frequentes de problemas veiculados na imprensa.

"Irreais"

"Informações que eu tenho da equipe não são boas. Os dados não são os dados que a gente acredita que sejam os reais. Até porque vocês estão divulgando diariamente os problemas da Prefeitura", afirma o prefeito eleito.

Transparência

Evandro destaca, no entanto, que deverá tornar pública a "real" situação da máquina municipal assim que assumir o controle do município. "Iremos mostrar, com muita transparência, a real situação", diz o petista.

Foto: Reprodução/Transmissão Youtube/Parlamento Europeu Deputado Renato Roseno participou de evento no parlamento europeu

Lei cearense é destaque na UE

O deputado Renato Roseno (Psol) participou em evento realizado ontem no Parlamento Europeu em Bruxelas. O deputado falou da experiência da Lei cearense Zé Maria do Tomé, que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos no Estado.

Drones

Durante o evento, Roseno chegou a criticar plano do Governo do Ceará para autorizar a pulverização aérea de veneno por meio de drones. Defendida inclusive por Elmano de Freitas (PT), prática é proibida na União Europeia.

Verdes

Intitulado "Pesticidas e Perspectivas Políticas", o painel contou com participação de deputados da Alemanha, da França e de Luxemburgo, além de representante da Pesticide Action Network Asia Pacific, da Malásia.

Horizontais

Fontes próximas de Evandro Leitão confirmavam ontem indicação de João Wilson Damasceno, atual diretor do Instituto Mirante, como secretário da Cultura da gestão petista, em indicação que passou por Tiago Santana. /// Pela tarde, no entanto, relatos já iam por outro caminho, afirmando que questão não estava "fechada".