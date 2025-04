Wagner está otimista com possível filiação de RC ao União

Foto: FERNANDA BARROS WAGNER, André e RC iniciaram parceria no 2º turno de 2024

O ex-deputado Capitão Wagner (União) disse nesta terça-feira, 8, esperar uma resposta positiva do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) sobre possível filiação dele a um dos partidos da federação União Brasil/PP, atualmente em formação em Brasília. Neste sentido, Wagner destaca que o convite já foi bem recebido por aliados do pedetista na Alece.

"Ele (Roberto Cláudio) conversou com o União, com o PP, com os aliados dele, o grupo dele na Assembleia está muito empolgado, porque sabem que a gente vai ter tempo de TV, vai ter estrutura, o discurso deles já está muito próximo ao dos membros do União na Assembleia. Então, acho que nos próximos meses, nesse semestre ainda, teremos uma resposta, e acredito que ela vai ser positiva", diz Wagner.

Vem aí

Atualmente atuando no comando do União em Brasília, o ex-deputado destacou que RC é hoje um dos nomes fortes da oposição para o Governo do Ceará em 2026. "É um excelente nome, com envergadura, é um gestor reconhecido".

Compromisso

Convite de Wagner pela filiação do ex-prefeito foi feito ainda em novembro do ano passado. O pedetista, no entanto, ainda avalia permanência no PDT, sigla que vem se aproximando de gestões petistas no Ceará.

2022

"Roberto disputou a eleição para governador em 2022 mas, por conta da polarização, acabou não tendo ali um bom resultado. Mas tem conteúdo, tem condição de disputar", diz Wagner, que reforça otimismo com o convite.

Competitivo

Neste sentido, o ex-deputado destaca que a possível federação entre União e PP, já aprovada pelo PP, colocaria o partido em "outra envergadura" de disputa. "Será o maior tempo de TV, a maior estrutura partidária", diz.

SOS IJF

Sindicatos e servidores que atuam no Instituto José Frota (IJF) denunciaram ontem à coluna que a falta de remédios e insumos continua uma realidade da unidade. Direção, no entanto, afirma que estoques já estão sendo normalizados.

Nova força

O Campo Popular, novo grupo do PT com nomes próximos de Camilo e Elmano, oficializa neste sábado, no ginásio da Parangaba, a formação do bloco. Também será lançada candidatura de Antônio Carlos (PT) para o PT Fortaleza.

Foto: TON MOLINA/ ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Jair Bolsonaro

Jair no Ceará - mas de passagem

Jair Bolsonaro (PL) fará rápida passagem pelo Ceará neste sábado. Com agenda no Rio Grande do Norte, o ex-presidente apenas faz parada rápida no aeroporto de Fortaleza e segue para Brasília. Aliados prometem retorno dele em breve.

Fortaleza 299

O Exército fará nesta quinta-feira, 10, às 17h uma homenagem aos 299 de Fortaleza. Cerimônia com banda e coral do Colégio Militar ocorre na Praça dos Canhões da 10ª Região Militar, área considerada o "berço" da cidade.

CE-PE

O BNB ficou (ainda) mais pernambucano. Além do presidente do banco, o ex-governador de Pernambuco Paulo Câmara (PSB), foi eleita para a presidência do Conselho de Administração a professora Sávia Gavazza, da UFPE.

Terceirizados



Terceirizados demitidos após cortes da Prefeitura de Fortaleza ainda cobram pagamento de rescisões e de direitos como o FGTS por parte de empresas. /// MPCE e Ministério do Trabalho já acompanham o caso com reuniões semanais. Prefeitura destaca que responsabilidade é das empresas de terceirização.