Ministério de Lula condena Lei dos Drones do Ceará

Foto: CearáCenipa/Divulgação Notas técnicas da AGU, com o aval do Ministério do Meio Ambiente, são contrárias à lei cearense que permite a pulverização por drones

A Advocacia Geral da União (AGU), em consulta ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, apresentou nesta quinta-feira, 23, duas notas técnicas contrárias à lei cearense de pulverização de agrotóxicos por drones. Em petição na ação do Psol que tenta anular a norma junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), a pasta afirma que medida é "incompatível" com a Constituição brasileira e possível retrocesso ambiental.

"Diante do exposto, considerando especialmente os princípios da precaução, da prevenção e da vedação do retrocesso socioambiental, e com fulcro nas manifestações técnicas mencionadas acima, manifesta-se pela incompatibilidade da Lei nº 19.135/2024 do Estado do Ceará com a ordem constitucional brasileira", diz a manifestação.

Lá e cá

A petição, que passou pela ministra Marina Silva, segue pedido feito pelo ministro Luiz Fux, relator do caso no STF. Além de ação no Supremo, a lei também é alvo de processo semelhante na Justiça do Ceará movida pela PGJ.

Lei anterior

Em ambos os casos, questionamentos são do deputado Renato Roseno (Psol), que aponta "claro retrocesso" na nova lei e destaca que ela "derrubou" validade de norma anterior que proibia a pulverização aérea no Ceará.

"Incompatível"

A pasta de Marina aponta entendimento semelhante, além de destacar que "vários dos requisitos de segurança" de portarias do Ministério "não foram incorporados" pela lei, o que faria ela ser "menos protetiva" que a lei federal.

Leia mais Tem veneno nesse pacote: agrotóxicos chegam à mesa em alimentos como bolo e biscoito

Chuva de veneno: o uso de drones na pulverização de agrotóxicos e uma população à deriva Sobre o assunto Tem veneno nesse pacote: agrotóxicos chegam à mesa em alimentos como bolo e biscoito

Chuva de veneno: o uso de drones na pulverização de agrotóxicos e uma população à deriva

Pauta cheia

A Câmara Municipal pode votar hoje propostas que autorizam empréstimos de até R$ 1,8 bilhão - para alavancar obras e reestruturação de dívida - da gestão Evandro. Também está em pauta reajuste de 4,83% para servidores.

Inclui-Exclui

Vereadores aprovaram ontem, aliás, projeto de Evandro do programa "Fortaleza Inclusiva", com ações de proteção para populações vulneráveis. Vereadores, no entanto, removeram do texto menções aos termos "raça" e "gênero".

Hospital da PM

O MPCE realiza na próxima segunda-feira 28, audiência pública para debater proposta do governo Elmano de transferir a gestão do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar, em Fortaleza, para a PMCE.

PSB se reúne em clima de festa

O PSB realiza no próximo domingo, 27, congresso que irá definir o novo diretório do partido no Ceará. Ocasião também tem motivo especial, pela comemoração dos 62 anos do senador Cid Gomes (PSB), principal líder da sigla no Ceará.

Direito UFC

A Liga de Arbitragem da Faculdade de Direito da UFC promove, entre hoje e amanhã, o II Congresso LiArb de Arbitragem, Direito Empresarial e Contratual, com nomes de peso. Programação e ingressos na plataforma Sympla.

Coisa fina

Entre convidados, estão "gigantes" como Fábio Ulhoa Coelho (PUC-SP), Ana Frazão (UnB), Judith Martins-Costa (UFRGS) e Marcelo Sacramone, um dos principais especialistas em Recuperação Judicial e Falências do País.

Refis do Náutico



O Náutico Atlético Cearense lançou campanha de Refis com descontos de até 70% das dívidas acumuladas. /// Ideia da gestão Henrique Vasconcelos é reaproximar antigos sócios do clube, que tem tocado projetos de modernização, com parque aquático e novas quadras de tênis. Atendimento no WhatsApp (85)98525 8690.