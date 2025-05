Ciro injeta ânimo na oposição do Ceará

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo Ciro Gomes se reúne com deputados de oposição na Assembleia Legislativa do Ceará

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) participou ontem de café da manhã da oposição na Alece. Na ocasião, o pedetista destacou fortalecimento da união entre siglas de oposição ao governo Elmano de Freitas (PT), incluindo setores do PDT, do União Brasil e até do PL. "Se nós tivermos em atenção que nosso grande projeto é salvar o Ceará, as diferenças vão ter que ser tratadas na frente do povo", disse o ex-ministro, que chegou a destacar pré-candidaturas do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) ao Governo do Ceará e do deputado Alcides Fernandes (PL), pai do deputado André Fernandes (PL), ao Senado. "O consenso de que percebemos que o Ceará precisa ser salvo é uma coisa que facilita muito", diz Ciro, que destaca "problemas graves" na condução do Estado.

Problemas

"Um problema grave é a economia, o Ceará está se desindustrializando de forma grave", diz Ciro, citando ainda "degradação total" de serviços públicos do Ceará, principalmente no controle da segurança pública do Estado.

Ex-rivais

Ciro também fez elogios a Alcides Fernandes, com quem já trocou críticas no passado. "Tem todos os dotes, todas as qualificações. Do jeito que nossos adversários estão organizando a chapa, não tem currículo, tem folha corrida".

Triste fim

Presidente do PT Fortaleza, Guilherme Sampaio disse "lamentar" aproximação entre Ciro e bolsonaristas. "Perdeu a credibilidade, desmilinguiu, e declarações como as que deu hoje só tem servido de escada para a extrema direita".

"Escada"

"No momento em que as forças democráticas deveriam se unir contra o fascismo, seu apoio ao pré-candidato bolsonarista ao Senado é a expressão mais nítida da decadência que se abateu sobre sua vida pública", diz Sampaio.

Base maior

Eleito como opositor de Evandro Leitão (PT) em 2024, o vereador Jânio Henrique (PDT) confirmou ontem estar agora alinhado com a gestão do petista. "Caminhando junto da Prefeitura eu posso fazer muito mais", diz vereador.

Opostos

A "guinada" ocorre apesar de o irmão de Jânio, o deputado estadual Antônio Henrique (PDT), ser hoje uma das mais ativas vozes de oposição ao PT na Alece. Com isso, sete dos oito vereadores do PDT estão hoje na base aliada.

Algodão: MPCE ganha liminar

O juiz da Comarca de Tabuleiro do Norte deferiu liminar suspendendo atividades da Nova Agro Agropecuária, que explora o plantio de algodão na região. Na decisão, o juiz ainda anula licenças ambientais emitidas irregularmente pelo município.

Foto: AURÉLIO ALVES Deputado Renato Roseno (Psol)

Ação

Liminar foi concedida em uma ação movida pelo MPCE em setembro do ano passado, após provocação do deputado Renato Roseno (Psol). Segundo denúncias, empresa teria causado desmatamento e uso irregular de agrotóxicos.

Outro lado

Na época das denúncias, a Secretaria de Meio Ambiente de Tabuleiro do Norte afirmou que licenças estavam "em consonância com a legislação vigente" e destacou "significativo desenvolvimento econômico" com a atividade.

Cena musical



Juruviara, Fernando Rosa e Edinho Vilas Boas cantam neste domingo, 11, às 13h, no Mercado AlimentaCE, na Estação das Artes, com entrada franca. /// Felipe Cazaux e diversos nomes da cena blues e rock de Fortaleza realizam nesta sexta, 16, show no BNB Clube em homenagem ao beatle George Harrison.