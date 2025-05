"Já é página virada", diz Adail sobre mudança na Secretaria da Saúde

Foto: Aurélio Alves/O POVO O vereador Adail Júnior (PDT) criticou a secretária da Saúde de Fortaleza, Socorro Martins

Após comunicado de substituição da liderança da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS), vereador Adail Júnior (PDT) diz que pedido de exoneração de Socorro Martins “valeu o esperado”. O vereador se considerava oposição à secretária mesmo integrando a base do governo Evandro Leitão (PT).

Em entrevista à Vertical, o pedetista desejou boa sorte para a nova titular, a médica Riane Azevedo, além de dar como superada a atuação de Socorro Martins. “Acho que ela (Socorro Martins) já é página virada do executivo. Desejo boa sorte para Riane, tenho certeza que ela irá, sim, fazer um trabalho pela experiência que tem, pela competência que tem, pela humildade e pelo trabalho que ela já tem feito em outras gestões”, destaca Adail.

Adail Júnior continua: “Aproveito para desejar a boa sorte do povo de Fortaleza, espero que venha a normalização, que já está bem próxima com a distribuição de medicamentos (...) Eu tenho certeza que agora virá com mais intensidade na administração.”

Adail Júnior e críticas à Socorro Martins

Ainda em fevereiro, o vereador anunciou nas redes sociais que havia rompido vínculos com a ex-titular devido frustrações com demandas do legislativo. Adail anunciou que seria o único parlamentar a integrar a base de Evandro, mas com relação de oposição com a secretária.

“Eu tenho o maior respeito pela doutora Socorro, mas falo como vereador à secretária: Não é favor atender quem representa o povo, não é favor atender um parlamentar, um conselheiro tutelar, um deputado. Quem aprova essas candidaturas é o povo, então quem é nomeado, infelizmente, tem que nos engolir”, disse na época.

Exoneração de Socorro Martins

O prefeito Evandro Leitão (PT) utilizou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 20, para anunciar a exoneração da então secretária da pasta da saúde Socorro Martins. A decisão, no entanto, ocorreu por pedidos da própria secretária, que passa por "questão familiar e estritamente pessoal".

Em substituição, o prefeito nomeou Riane Azevedo como titular da SMS – a qual ocupava a superintendência do Instituto Dr José Frota (IJF). Até o momento, o novo gestor do IJF não foi definido, mas a expectativa é que divulgação ocorra após encontro de Evandro e Riane.