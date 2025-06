Relator pede maior prazo para parecer do caso Inspetor Alberto no Conselho de Ética

Foto: Reprodução Whatsapp O POVO Inspetor Alberto (PL) em vídeo que resultou em ação penal

O relator dos casos envolvendo o vereador Inspetor Alberto (PL) e a ex-vereadora Ana Paula (Podemos) no Conselho de Ética da Câmara Municipal, vereador Luciano Girão (PDT), informou nesta quinta-feira, 5, que pedirá maior prazo para formular relatório com juízo de admissibilidade ou arquivamento dos processos. Atualmente, Girão é relator de seis denúncias feitas ao grupo, com parte delas sendo da legislatura passada.

Em entrevista à Vertical, o parlamentar informou que a nova data visa garantir prazo para “estudo do Código de Ética” da Casa. “Hoje, nós temos um prazo inicial de dez dias que pode ser renovado por mais dez dias. Fazer alguma antecipação do nosso juízo de valor, de admissibilidade, eu não vou fazer no momento, porque nós ainda estamos analisando”, indica.

O vereador explica que as análises serão feitas em blocos, conforme a legislatura de cada caso. “São seis processos que podemos dividir em três blocos. Um primeiro bloco envolvendo duas ex-vereadoras, um segundo bloco envolvendo atos que foram praticados no mandato passado e um terceiro bloco que foi o ato praticado no atual mandato”, informa.

Luciano Girão ainda complementa: “Se a gente continua, os vereadores e os ex-vereadores implicados serão notificados para apresentar sua defesa. Os que não tiverem e não passarem pelo juízo de admissibilidade, eles serão arquivados (...) O Conselho vota seguindo ou não o nosso parecer”, diz.

Inspetor Alberto no Conselho de Ética

No último mês, Girão foi designado relator de cinco processos envolvendo o também vereador Inspetor Alberto (PL). Parte dos casos ocorreram na legislatura passada, e denúncias envolvem um vídeo de maus tratos a animais, além de ameaças ao então candidato à prefeitura Evandro Leitão (PT).

Outro processo relacionado a um episódio de agressão por parte da ex-vereadora e deputada federal, enfermeira Ana Paula (PSB), também será analisado por Girão. A parlamentar é acusada de agredir a então colega Cláudia Gomes (PSDB) e o então suplente de vereador Júnior Aquino.

No mandato atual, o Partido dos trabalhadores (PT) realizaram uma representação conjunta com assinatura do deputado estadual e presidente do PT Fortaleza, Guilherme Sampaio, contra o vereador Inspetor Alberto. A justificativa se deu pela reprodução, por parte de Alberto, de vídeo das redes sociais que acusava a sigla de envolvimento com organizações criminosas, em abril deste ano.