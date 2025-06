Fórum ESG O POVO antecipa COP30 no Ceará

Foto: FÁBIO LIMA Palestra da editora-chefe de Economia do O POVO, Beatriz Cavalcante, na primeira edição do Fórum ESG O POVO

.

O auditório da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) recebe nesta quarta-feira, 25, o II Fórum ESG O POVO – COP30: Um chamado à ação, que irá reunir representantes de empresas, pesquisadores, governo e sociedade civil para discutir os impactos econômicos e sociais das mudanças climáticas.

Com painéis ocorrendo das 13h às 18h, o evento é também preparativo para a nova Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), que ocorre de 10 a 21 de novembro em Belém (PA). Com foco na justiça climática e na geração de oportunidades para o setor produtivo, o evento irá destacar iniciativas cearenses como o Reciclocidades, Instituto Lixo Zero e o Núcleo ESG da Fiec como exemplos de sustentabilidade no cenário nacional.

Girassol

A Câmara Municipal aprovou ontem uma série de mensagens do prefeito Evandro Leitão (PT). Entre elas, está lei que cria cargos para a execução do Girassol, ação de assistência da Prefeitura voltada para crianças com TEA.

É só sancionar

Ao todo, são criados seis cargos para o programa, incluindo um de direção em R$ 12 mil. A ação, no entanto, também extingue 32 cargos da gestão. Outro projeto aprovado cria estado de "sobreaviso" remunerado para a Defesa Civil.

Rede municipal

Professores municipais fizeram paralisação e protesto ontem na Câmara Municipal de Fortaleza, cobrando, entre outras reivindicações, novos concursos públicos e o pagamento de anuênios e licenças-prêmio à categoria.

Alimentação

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) emitiu ontem nota técnica de apoio a projeto do deputado Renato Roseno (Psol) que proíbe a comercialização e consumo de alimentos ultraprocessados em escolas do Ceará.

Leia mais Ministério defende projeto que proíbe ultraprocessados em escolas do Ceará Sobre o assunto Ministério defende projeto que proíbe ultraprocessados em escolas do Ceará

Alerta

Nota destaca dados "preocupantes" sobre excesso de peso entre jovens no Ceará, com 37% das crianças entre 5 a 9 anos apresentando excesso de peso. "Tal cenário reforça a necessidade de regulamentação", diz.

Em pauta

Em tramitação desde 2019, o projeto tem parecer favorável do líder do governo Guilherme Sampaio (PT), mas é "ameaçado" por emenda substitutiva que remove menções à proibição de ultraprocessados.

Foto: AURÉLIO ALVES Área verde no bairro Manuel Dias Branco

Áreas verdes, só em agosto

Com tramitação "travada" na Câmara Municipal desde março, mensagens do prefeito Evandro que revogam ou reduzem leis que atacaram áreas de proteção ambiental de Fortaleza devem ser analisadas apenas após o recesso parlamentar de julho.

Leia mais Mensagens de Evandro pró-áreas verdes "travam" na Câmara Sobre o assunto Mensagens de Evandro pró-áreas verdes "travam" na Câmara

Ver para crer

Tendência foi confirmada por Benigno Júnior (Republicanos), presidente da Comissão Especial do Plano Diretor na Casa. Segundo ele, vereadores irão propor visitas in loco nas áreas antes de qualquer deliberação sobre o tema.

Meio ambiente

"A gente vai ter uma reunião da comissão amanhã (quarta-feira, 25) para fazer esses encaminhamentos", diz. Projetos de Evandro restauram áreas verdes extintas no "apagar das luzes" da legislatura passada.

Amigo da música



O Esquina Brasil/Nega Teresa recebeu o selo "Estabelecimento Amigo da Música", que premia bares que repassam integralmente para músicos o valor arrecadado do couvert artístico. /// Com isso, ele se junta a outros "homenageados", como o Simpatizo Amor de Bar, Cantinho do Frango, Alpendre e Bomtequim.