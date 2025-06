Mensagens de Evandro pró-áreas verdes "travam" na Câmara

Foto: AURÉLIO ALVES Área verde no bairro Manuel Dias Branco

Quase dois meses após o prefeito Evandro Leitão (PT) encaminhar à Câmara Municipal mensagens revogando ou "reduzindo" leis contra áreas verdes, Casa segue sem qualquer previsão para a votação das matérias.

Enviados pelo prefeito no final de março, os projetos de lei complementar 24/2025 e 25/2025 estão parados na Comissão Especial do Plano Diretor do Legislativo desde 7 de maio, após pedido de vistas de Paulo Martins (PDT).

Ambas as mensagens atingem leis aprovadas no "apagar das luzes" da legislatura passada, incluindo a previsão de revogação total de leis dos vereadores Adail Júnior (PDT) e Emanuel Acrízio (Avante) excluindo, entre outros pontos, trechos de Zonas de Proteção Ambiental localizadas no Parque Rachel de Queiroz e no Luciano Cavalcante.

Além das revogações, Leitão enviou mensagem "reduzindo" leis do ano passado. Nesses casos, o prefeito determina a restauração parcial de áreas atingidas por leis de Paulo Martins (PDT) e do ex-prefeito José Sarto (PDT).

Quórum

Questionados pela coluna, vereadores têm dito apenas que têm enfrentado "dificuldades de quórum" para a realização de reuniões da Comissão Especial do Plano Diretor, onde matérias tramitam. Algo difícil de acreditar.

Impasse

Ambas as mensagens já possuem parecer favorável do líder do governo na Casa, Bruno Mesquita (PSD). Em fevereiro, a Casa manteve veto do prefeito que reverteu a extinção de pelo menos duas outras áreas de proteção ambiental.

Cultura em marcha

O Centro Dragão do Mar realiza nesta terça-feira, 24, às 16h um encontro para artistas, coletivos, agentes e produtores culturais sobre a Convocatória Cena Ocupa, que será executada entre 2025 e 2026.

Café

A oposição ao governo Elmano de Freitas (PT) na Alece realiza nesta terça-feira, 24, nova edição do seu "Café da Oposição", que reúne parlamentares de olho em "alinhar" uma atuação conjunta do grupo no Estado.

Ex-vice

Desta vez, o encontro ocorre no gabinete do deputado Antônio Henrique (PDT) e recebe o ex-vice-prefeito de Fortaleza, Gaudêncio Lucena. Atualmente filiado ao PL, Gaudêncio foi vice do primeiro governo Roberto Cláudio.

Foto: Samuel Setubal Senadora Damares Alves

Damares sem trégua com Ciro

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), ex-ministra dos Direitos Humanos no governo Jair Bolsonaro (PL), criticou neste fim de semana a possibilidade de uma aliança entre o PL e Ciro Gomes (PDT) para a eleição de 2026 no Ceará.

"Bandida"

"Cuidado, direita! Este homem me chamava de bandida por não concordar com minha posição conservadora. Agora ele quer aliança com a gente? Ah! Estou processando ele pedindo que mostre as provas!", disse Damares.

Candidato?

A preço de hoje, Ciro é cotado para representar a oposição - inclusive com defesa de deputados do PL - na disputa para governador. Outros nomes no páreo, no entanto, são RC e o senador Eduardo Girão (Novo).

Horizontais

O Simpatizo Amor de Bar, na Aldeota, recebe quinta às 19h show coletivo de 60 anos do poeta Marcus Dias, com diversos artistas e lançamento da obra "Mini crônicas subversivas". /// Auditório da Reitoria da UFC recebe hoje, às 19h30min, palestra de Eduardo Diatahy, professor emérito, sobre a obra de Capistrano de Abreu.