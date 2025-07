Guimarães surpreende, avança em Fortaleza e vira 2ª força na Capital

Foto: Divulgação/ PT Ceará Conin tem 90% dos votos válidos e é reeleito à presidência do PT Ceará

.

Eleição interna do PT ocorrida neste domingo, 6, revelou crescimento do Campo Democrático, corrente ligada ao deputado José Guimarães (PT), na Região Metropolitana de Fortaleza, atenuando a forte queda que teve no restante do Estado.

Na disputa pelo Diretório da Capital, grupo do petista obteve 2.853 votos, ficando atrás apenas do Campo Popular, grupo ligado ao ministro Camilo Santana (PT) e ao governador Elmano de Freitas (PT), que somou 3.375 votos.

Apesar da ampla vitória de "camilistas", o crescimento do bloco de Guimarães chama a atenção pois reverte dificuldade histórica do deputado em crescer entre petistas de Fortaleza. A título de comparação, o Campo Democrático possuía apenas cerca de 500 votos na última votação partidária na Capital.

Flutuações

Paralelamente, registraram queda de votação grupos ligados aos deputados Luizianne Lins (PT), José Airton (PT) e Guilherme Sampaio (PT), com o Campo Democrático se tornando a "segunda força" da sigla na Capital.

Vai e volta

O crescimento em Fortaleza ocorre em meio a uma redução do peso de Guimarães sobre o comando estadual do PT. Como a coluna de ontem registrou, o petista foi de cerca de 75% do diretório para 50%, em acordo com lideranças.

MP Maior

O MPCE comemora sanção, feita neste mês pelo governador Elmano de Freitas, de projeto criando a 15ª Promotoria de Justiça de Maracanaú, que irá reforçar atuação do órgão na RMF. Iniciativa da gestão Haley Carvalho na PGJ.

Metrofor

Um problema técnico afetou brevemente nesta segunda-feira o avanço da tuneladora TBM01 durante as obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, na futura estação Colégio Militar de Fortaleza (CMF), no bairro Aldeota.

Fora da rota

Segundo a coluna apurou, a máquina teria saído da rota prevista e se deslocado cerca de dois metros e meio além do esperado. A previsão inicial era de que o equipamento rompesse a parede da estação na última sexta-feira, 4.

Apuração

Em nota, a Seinfra confirmou "intercorrência técnica" com a tuneladora. Pasta afirma que investiga causas do problema, mas garante que andamento das obras não foi paralisado e que cronograma de entrega em 2028 está mantido.

Acilon Gonçalves

Acilon fecha com Júnior Mano

O ex-prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves (sem partido), fechou nesta semana acordo com o deputado Júnior Mano (PSB) para migrar com o seu bloco para o PSB de olho nas eleições de 2026. Grupo de Acilon inclui diversos prefeitos em exercício no Ceará.

Blocão

Estão na lista gestores como o Bruno Gonçalves (PRD), de Aquiraz, e Dr. Júnior (PRD), de Eusébio, entre outros. Pré-candidato a deputado federal, Acilon deve "herdar" em 2026 parte dos colégios eleitorais de Júnior Mano.

Sem volta?

Já o deputado, por sua vez, deve manter pré-candidatura a senador, que ganha mais peso com a chegada de novos prefeitos ao PSB. As filiações de Acilon e aliados devem ocorrer na segunda quinzena de setembro deste ano.

Café da Oposição



O ex-prefeito José Sarto (PDT) participa nesta quarta-feira, 9, da edição do Café da Oposição, evento realizado semanalmente por opositores de Elmano de Freitas (PT) na Alece. /// O convite ocorre em meio a crescentes especulações em torno de uma pré-candidatura do ex-prefeito para a eleição de 2026 no Ceará.

