Oposição fica com "superfederação" no Ceará

Foto: DIVULGAÇÃO Deputada Fernanda Pessoa (União)

.

Parlamentares e dirigentes do União Brasil e do Progressistas no Ceará afirmam: comando da nova federação União Progressista no Ceará deve ficar mesmo com a oposição ao governo Elmano de Freitas (PT). Segundo integrantes das siglas tanto da base quanto da oposição, a opção já teria sido fechada por lideranças nacionais dos partidos. A oficialização pública dessa opção, no entanto, ainda estaria sendo comunicada individualmente a cada integrante das siglas. A questão deve "rachar" bancada da federação no Estado, com AJ Albuquerque (Progressistas), Fernanda Pessoa (União) e Moses Rodrigues (União) estando hoje mais próximos da base governista. Já Danilo Forte (União) e Dayany Bittencourt (União), por outro lado, figuram na oposição.

Repúdio

A Câmara Municipal de Crateús aprovou nesta segunda-feira, 25, "moção de repúdio contra "falas misóginas, preconceituosas e desrespeitosas" de Ciro Gomes (PDT) contra a prefeita do município, Janaína Farias (PT).

Unânime

O repúdio foi aprovado inclusive com votos da oposição. Trecho do texto: "As referidas manifestações configuram grave afronta não apenas à honra pessoal da gestora, mas também ao princípio da igualdade de gênero...".

Indústria

A sede da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) recebe nesta quinta-feira, às 9h, evento de lançamento da Feira da Indústria Fiec, projeto do órgão que mobiliza lideranças e projeta caminhos da indústria do futuro no Estado.

CDL Meeting

A CDL de Fortaleza realiza nesta quinta-feira, às 19h, nova edição do CDL Meeting de troca de experiências no varejo. Desta vez, evento é com Maurício Filizola, fundador e presidente das Farmácias Santa Branca.

Ceará no mapa

Votação unânime da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) definiu Fortaleza e Jijoca de Jericoacoara como sedes do próximo evento nacional da entidade, que ocorre em novembro de 2026.

Negócios

Presidente da Abrasel no Ceará, Taiene Righetto destaca impacto positivo da escolha para a economia local, com participação de empreendedores de todo o País de olho em novos investimentos e na expansão de franquias.

Foto: Reprodução Redes Sociais Aline Albuquerque, ex-prefeita de Massapê

Ex-prefeita na Arce divide Alece

Indicação da ex-prefeita de Massapê, Aline Albuquerque (Republicanos), como conselheira da Arce dividiu opinião entre parlamentares cearenses. Para opositores, ação usa máquina do Estado para atrair aliados políticos para 2026.

Política

"O Elmano está dando emprego para todos os prefeitos derrotados. Não tem nenhuma relação, a questão é voto", afirma Capitão Wagner (União). "É o trem da alegria dos derrotados", corrobora Felipe Mota (União).

Currículo

Líder do governo na Alece, Guilherme Sampaio (PT) rejeita a tese e destaca currículo da indicada. "A Aline é economista, foi servidora do Tribunal de contas do estado e prefeita de uma cidade importante", afirma o petista.

Sobral



A coluna noticiou articulação entre o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União), o deputado Moses Rodrigues (União), e o senador Cid Gomes (PDT) pelo reforço em R$ 17,5 milhões para a Santa Casa de Sobral. /// Ontem, o prefeito gravou vídeo agradecendo tanto a Cid, seu adversário local, quanto a Elmano pela verba.



