Só se fala em STF e Jair Bolsonaro

Foto: Antonio Augusto/STF Julgamentos da ação penal 2668 na 1ª turma do STF

Julgamento de Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF) acabou pautando debates da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 2. Durante toda a manhã, boa parte dos discursos dividiu parlamentares sobre o início do julgamento do ex-presidente, acusado por tentativa de golpe de Estado. "Bolsonaro e toda a cúpula militar à frente do seu governo fraturaram a democracia desse País", diz Gabriel Aguiar (Psol), que chegou a divulgar foto nas redes segurando um balde de pipoca. Já aliados de Bolsonaro contestaram o processo e pediram orações para o ex-presidente. "Hoje começa o julgamento por um crime que a gente sabe que nunca aconteceu, um suposto golpe que nunca aconteceu", disse Bella Carmelo (PL).

Só de olho

Curiosamente, maioria das manifestações sobre o tema ficaram restritas a parlamentares do PT, Psol e PL. Filiados de outras siglas de grande capilaridade no Estado, como o PSB, pouco contribuíram para o debate.

Embate

Nos bastidores, o clima é de que os confrontos devem continuar pautando o Legislativo pelo menos até a sexta-feira da próxima semana, 12, quando deve ser finalizado o julgamento da Primeira Turma do STF.

Juventude

A Comissão de Cultura, Esporte e Juventude da Câmara Municipal vota hoje ofício por reunião com cerca de 300 trabalhadores demitidos do Instituto Cuca em Fortaleza. Eles denunciam não pagamento de direitos trabalhistas.

Feirão

O Centro de Eventos do Ceará irá receber, entre 8 e 10 de outubro, a Feira do Empreendedor 2025, evento do Sebrae-CE que busca movimentar oportunidades de negócios e empreendedorismo no Nordeste.

Sebrae

Segundo o órgão, edição deste ano deve receber pelo menos 30 mil visitantes ao longo dos três dias de programação, que inclui palestras, mentorias, rodadas de negócios e mais. Evento gratuito, mediante inscrição no site do órgão.

In memoriam

A Câmara Municipal de Fortaleza e a Assembleia Legislativa fizeram ontem um minuto de silêncio em homenagem à jornalista cearense Júlia Ionele, falecida no último domingo após dura batalha contra a leucemia.

Foto: FCO FONTENELE Capitão Wagner em entrevista na Radio O POVO CBN

"Desembarque" também no Ceará

Cotado para presidir a federação União Progressista - formada entre o União e o PP -, o ex-deputado Capitão Wagner (União) disse existir "probabilidade grande" de que decisão nacional pelo desembarque do governo Lula (PT) seja replicada no Ceará.

Para depois

Ele destaca, no entanto, que a questão só será definida após a formalização da Federação no Estado. "A partir do momento que foram designados os presidentes estaduais, há probabilidade grande de se replicar", diz.

Alto lá

Atualmente, tendência é de que o comando da Federação fique com a oposição. Lideranças do governo, no entanto, ainda apostam em puxar os partidos para a base. Siglas hoje estão "rachadas" entre aliados e oposição.

Conselheira



Falando nisso: o governador Elmano de Freitas (PT) sancionou ontem indicação da ex-prefeita Aline Albuquerque (Republicanos) como conselheira da Arce. /// Ela é filha do deputado licenciado e atual secretário das Cidades do Ceará, Zezinho Albuquerque, uma das principais lideranças do Progressistas no Estado.



