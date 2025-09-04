Pedetista defende Ciro como "maior quadro" do partido

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo ￼CIRO Gomes com deputados de oposição

Em meio ao movimento de lideranças do PDT no Ceará pela aproximação com a base do governador Elmano de Freitas, deputado Cláudio Pinho (PDT) criticou a possibilidade de a sigla não lançar Ciro Gomes ao Executivo estadual. Em entrevista à Vertical nesta quinta-feira, 4, ele diz que Ciro segue sendo “o maior quadro do partido”, e que abrir mão de sua candidatura seria um sinal de que a legenda “não quer crescer nem fortalecer sua bancada”.

“Um partido abrir mão do seu quadro para ser candidato a governador, é um partido que não estou mais entendendo o que ele quer, se não é se não quer crescer, se não quer fazer bancada”, diz Pinho. O deputado também afirma esperar um retorno oficial de Ciro Gomes sobre aproximação com a ala governista.

As críticas se dão em um cenário em que lideranças do PDT, como presidente nacional, Carlos Lupi (PDT), e presidente estadual, André Figueiredo (PDT), defendem a aliança com o governo de Elmano, enquanto deputados estaduais da sigla mantêm posição de oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Em última visita de Lupi ao Estado, o líder defendeu alinhamento com governos petistas, os quais devem ajudar na reestruturação dos quadros do partido. Apesar do encontro, deputado informa não ter sido comunicado sobre decisões.

“Temos que saber o que vai realmente acontecer para tomar uma decisão, mas, oficialmente, nós não recebemos nenhum comunicado por parte do partido e nem houve nenhuma reunião nesses últimos depois da vinda do presidente Carlos Lupi a Fortaleza. Não nos chamaram para conversar. A reunião foi restrita, talvez, aos vereadores”, ressalta.

Parlamentar estadual segue com críticas sobre aliança com Governo por falta de espaço para pedetistas em secretarias estaduais. “Eu não conheço nenhum espaço que o PDT tenha dentro do governo Elmano (...) Acredito que o partido tem que discutir o que o PT vai apresentar para sociedade”, argumenta.



por Camila Maia - Especial para O POVO