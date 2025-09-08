Prestes a assumir mandato, suplente do União critica gestão de Wagner na sigla

Foto: Reprodução/Instagram Suplente defende a permanência do grupo na aliança com Governo

Primeiro suplente da bancada do União Brasil no Ceará, o ex-vereador de Caucaia Vanderlan Alves (Republicanos) irá assumir cadeira na Câmara dos Deputados no início de dezembro, em decorrência de uma licença da deputada Fernanda Pessoa (União). A mudança, justificada por "questões pessoais", ocorre em meio a uma indefinição do posicionamento da Federação União Progressistas no Ceará. Para o suplente, o grupo deve permanecer na aliança com governo.

Segundo Vanderlan, a presidência estadual da nova federação deve ser ocupada por um dos deputados ligados ao governo petista no Ceará. Neste sentido, ele critica um "esvaziamento" do União Brasil local sob a liderança do ex-deputado Capitão Wagner (União) no Ceará. “99% apontam que fica entre Moses Rodrigues e Fernanda Pessoa, aliados do governo”, diz.

LEIA TAMBÉM | Entrega de cargos do União Progressista pode se reproduzir no Ceará, diz Wagner

“União Brasil, presidido pelo Capitão Wagner, não tem mais aquela união. Vários membros já deixaram o partido. O partido encontra-se esvaziado”, pontua o suplente. “O Capitão sempre fez muitas promessas, principalmente aos suplentes da União Brasil, da chapa de federal e de estadual, que teriam oportunidade de assumir e nunca cumpriu. Tudo que ele prometeu, ele nunca cumpriu. De modo que o partido encontra-se, hoje, esvaziado”, ex-filiado continua crítica.

O ex-vereador argumenta que a gestão de Wagner está enfraquecida com a saída de parlamentares, como do vereador Julierme Sena (PL) e do ex-deputado federal Vaidon Oliveira. “Como você vai manter um partido se não tiver candidatos? O União Brasil, dos que tiveram na candidatura de 2022, praticamente quase todos saíram”, sustenta.

Vanderlan Alves disputou cargo de deputado federal em 2022 pelo União Brasil, ficando na 1ª suplência do partido. Depois da disputa, ele migrou para o Republicanos e chegou a disputar, em 2024, para cargo de vice-prefeito de Caucaia na chapa com Waldemir Catanho (PT).

A federação conta com três deputados cearenses alinhados ao governo Elmano de Freitas (PT), Fernanda Pessoa (União), Moses Rodrigues (União) e AJ Albuquerque (PP), enquanto os deputados Danilo Forte (União) e Dayany Bittencourt (União) fazem oposição as gestões petistas.

Internamente, também se fala na possibilidade de Danilo Forte assumir como ministro no Tribunal de Contes da União (TCU) em janeiro. “Isso já em janeiro, ele tem que sair do mandato para assumir o cargo de ministro, então seria uma perna menos na mesa”, pontua.



Leia mais Conselho dá parecer favorável a lei que proíbe ultraprocessados em escolas do Ceará

Audiência pública vai debater futuro da Ponte Metálica

"Café da Oposição" ganha versão fora dos gabinetes; primeira edição será na Barra do Ceará Sobre o assunto Conselho dá parecer favorável a lei que proíbe ultraprocessados em escolas do Ceará

Audiência pública vai debater futuro da Ponte Metálica

"Café da Oposição" ganha versão fora dos gabinetes; primeira edição será na Barra do Ceará

por Camila Maia - Especial para O POVO