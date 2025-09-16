Fortaleza tem urgência por mais áreas verdes

Foto: AURÉLIO ALVES Arthur Bruno é secretário estadual do Meio Ambiente

.

Superintendente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan), o ex-deputado Artur Bruno (PT) defendeu nesta terça-feira, 16, que a Capital cearense não pode mais perder áreas verdes em seu zoneamento urbano. Fala ocorreu durante visita à Câmara Municipal para debater o novo Plano Diretor, que deve ser enviado ao Legislativo em novembro.

"Nós respeitamos muito a autonomia da Câmara, e eu digo isso porque eu fui vereador, tive dois mandatos como vereador de Fortaleza. Sei da importância da Câmara Municipal, que são os legítimos representantes da população e que têm todo o direito de mudar a legislação. Mas nós queremos chamar a atenção de que Fortaleza não pode mais perder áreas verdes. Pelo contrário, nós temos que aumentar", afirma.

Legislativo

Nos últimos meses, vereadores aprovaram diversos projetos reduzindo áreas de proteção ambiental. Mensagens do prefeito Evandro Leitão (PT) no sentido contrário, no entanto, estão travadas na Casa há vários meses.

Crise

"A temperatura média de Fortaleza tem aumentado em dois graus nos últimos anos. E é justamente na periferia, onde há poucas áreas verdes", explica Bruno, que destaca cinco novos parques previstos para o novo Plano Diretor.

Curiosos

Cresce entre governistas o coro que cobra a opinião de Ciro Gomes (PDT) e de Roberto Cláudio sobre condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e da possibilidade de anistia. Ontem, assunto foi levado à Alece por Acrísio Sena (PT).

Oposição

O vereador Jorge Pinheiro (PSDB) confirmou ontem indicação como líder da oposição ao governo Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal. Na posse, confirmou desejo por construir uma oposição "qualificada" ao petista.

Seinfra

Elmano de Freitas (PT) nomeou o cearense Rosilônio Magalhães como executivo da pasta de Infraestrutura do Ceará. Ele é tido como técnico com formações como engenheiro agrônomo e engenheiro civil.

Histórico

Com passagens em diversos cargos públicos, Rosilônio é cearense e chegou a ocupar, por indicação do ex-deputado Genecias Noronha, a Diretoria Geral do Dnocs durante o início do governo Jair Bolsonaro (PL).

Deputado federal André Fernandes

PL antecipa novo comando no CE

Inicialmente prevista para o fim do mês, mudança no comando do PL-CE foi antecipada para o último fim de semana, com André Fernandes (PL) já aparecendo oficialmente como presidente da sigla no sistema do TSE desde o último dia 12 de setembro.

Nova direção

Com a mudança, André assume posição que era ocupada pelo deputado Carmelo Neto (PL), que passa a atuar como vogal no Diretório da sigla. Como primeiro vice-presidente, assume o deputado Jaziel Pereira (PL).

Em vigor

Já a Secretaria-Geral do partido no Ceará ficou com a vereadora Priscila Costa (PL). Com caráter provisório, novo diretório tem vigência até 8 de fevereiro de 2026 e deve priorizar expansão da sigla para o Interior do Estado.

Teatro em Guaramiranga



O município de Guaramiranga, na Serra de Baturité, recebe até este sábado, 20, a programação do 31º Festival Nordestino de Teatro (FNT). /// O evento conta com mostras, espetáculos, debates, rodas de conversas e apresentações musicais. Mais informações e programação em www.fntguaramiranga.com.br.



