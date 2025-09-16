Novo líder quer "oposição qualificada" contra Evandro na Câmara Municipal

Foto: Guilherme Gonsalves/O POVO Vereadores de oposição reúnem-se com deputado André Fernandes, na CMFor

Empossado nesta terça-feira, 16, como líder de oposição na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o vereador Jorge Pinheiro (PSDB) defendeu alinhamento de “oposição qualificada” por parte do grupo contrário a gestão do prefeito Evandro Leitão (PT). O parlamentar deve ocupar o posto pelos próximos seis meses, em substituição da vereadora Priscila Costa (PL).

“Queremos estabelecer, como acho que aqui é muito visto, uma oposição qualificada, sempre oposição que vise aprofundar todos os temas, todas as realidades, buscar os dados para poder todas as nossas informações serem baseadas em fontes que sejam confiáveis. Para não cairmos numa propagação de alguma notícia falaciosa”, alega novo líder de oposição.

LEIA MAIS | Alinhado a bolsonaristas, deputado do PDT rejeita pressão para deixar o partido

Pinheiro deve ficar na função até o final deste ano, quando deve ocorrer outra troca na posição. Próximo nome, no entanto, não foi escolhido pelos vereadores.

O vereador ainda reiterou que o apoio aos projetos do Executivo pelo bloco dependerá da análises e de emendas para “melhorar” propostas. “Aquilo que for bom, com certeza vai ter o nosso apoio. Aquilo que for ruim, que não for bom para a cidade de Fortaleza, para o povo de Fortaleza, vai ter a nossa oposição”, destaca.

Café da oposição

O parlamentar também reforçou a continuidade do café da oposição municipal, encontro similar aos realizados pelo grupo oposicionista da Assembleia Legislativa do Ceará. A primeira edição contou com a presença do atual presidente do PL Ceará, deputado federal André Fernandes.

A liderança do governo, por sua vez, promove um encontro mensal com um dos secretários da gestão Evandro Leitão (PT), mas visando acatar as demandas de todos os vereadores da Casa. Segundo o vereador Jorge Pinheiro, a participação ocorrerá apenas se houver um debate amplo, para além dos parlamentares da base governista. Caso contrário, o posicionamento será levado à tribuna.

“Vamos verificar o que vai ser trazido, que haja a possibilidade dos vereadores da oposição também contribuírem, solicitarem ações e apresentarem seus pleitos, que não são pleitos do vereador, é pleito do povo da cidade”, diz.

Leia mais Guaramiranga recebe 31º Festival Nordestino de Teatro até este sábado

PL antecipa mudança e André Fernandes assume comando do partido no Ceará

Artur Bruno: "Fortaleza não pode mais perder áreas verdes" Sobre o assunto Guaramiranga recebe 31º Festival Nordestino de Teatro até este sábado

PL antecipa mudança e André Fernandes assume comando do partido no Ceará

Artur Bruno: "Fortaleza não pode mais perder áreas verdes"

por Camila Maia – Especial para O POVO