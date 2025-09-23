Evandro enfrenta protesto após novo ajuste fiscal

Foto: AURÉLIO ALVES Prefeito Evandro Leitão

O prefeito Evandro Leitão (PT) enviou nesta segunda-feira, 22, à Câmara Municipal um projeto de lei que cria o "Mecanismo de Ajuste Fiscal" de Fortaleza. Na mensagem, que tramita em urgência, o prefeito prevê "vetos" para a gestão sempre que despesas comprometerem patamares de 85% e de 95% das receitas. Entre eles, está a previsão de uma proibição, por até 12 meses, de aumento ou reajuste da remuneração de integrantes da administração sempre que os gastos superarem 95% das receitas. O ponto gerou forte reação de servidores, que prometem ato contra a medida nesta quarta-feira, 24, na sede do Legislativo. "Mais uma vez o prefeito escolhe atacar os direitos do servidor, em detrimento de outras possibilidades", diz Eriston Ferreira, do Sindifort.

Outro lado

Em nota, a Prefeitura diz que tem trabalhado para garantir sustentabilidade ao município. Neste sentido, diz que o projeto não busca reduzir direitos, mas sim "assegurar a saúde fiscal" de olho em cumprir compromissos.

Herança

Gestão destaca também dívidas herdadas da gestão José Sarto (PDT), que reduziram "nota de bom pagador" da gestão de B para C. Sindicatos, no entanto, criticam falta de diálogo para a mudança. "Fomos pegos de surpresa".

PL-CE

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, fez declaração aberta nesta semana de apoio à pré-candidatura do deputado estadual Alcides Fernandes (PL) ao Senado nas eleições de 2026 no Ceará.

Animou

A declaração parece ter "empolgado" Alcides, que já impulsiona, segundo a Meta, anúncios em redes como Instagram e Facebook. Nas imagens, ele aparece tanto como "senador do Bolsonaro" quanto "senador do Ciro".

RC no União

Quase quatro meses após Roberto Cláudio anunciar filiação ao União Brasil, a bancada do partido na Alece enfim apresentou nesta semana requerimento requisitando espaço da Casa para o ato de filiação do ex-prefeito à sigla.

Agora vai?

Segundo Sargento Reginauro (União), data está confirmada para a próxima segunda-feira, 29, no auditório da Alece. Estão convidadas lideranças nacionais do União Brasil, como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

Foto: Alece/ Junior Pio Deputado Cláudio Pinho (PDT)

"PEC da Desblindagem"

O deputado estadual Cláudio Pinho (PDT) começou nesta terça-feira, 23, a recolher assinaturas para uma Proposta de Emenda à Constituição do Ceará (PEC) que retira prerrogativas processuais de membros da Assembleia Legislativa do Estado.

Blindagem?

Chamando a proposta de "PEC da Desblindagem", o deputado propõe retirar do texto constitucional trechos que exigem aval da Alece para, entre outros pontos, a decretação de prisão ou processos contra deputados estaduais.

Alto lá

Acrísio Sena (PT) diz que o PT topa debater o tema, mas aponta que ação é diferente da em discussão em Brasília. "Lá querem aumentar a proteção". Outros governistas destacam que ação contraria a Constituição Federal.

O Quilo



Sete casas cearenses participam do "O Quilo é Nosso", concurso da Abrasel que vai eleger o melhor restaurante de comida a quilo do Brasil. /// A competição, que tem primeira fase com voto popular no site do concurso, termina nesta sexta-feira, 26. Confira participantes e como votar na edição da coluna no OP .



