Priscila elogia Ciro, mas diz ver "sombra do PT" na trajetória do ex-ministro

Foto: Barbara Moira em 15/3/2021 Priscila Costa, vereadora do PL

Com Ciro Gomes (PDT) aparecendo empatado numericamente com Elmano de Freitas (PT) nas últimas pesquisas para Governo do Ceará em 2026, parlamentares do PL afirmam que nome merece “muita atenção”. Vereadora e pré-candidata ao Senado Federal, Priscila Costa (PL) relembra aliança do pedetista com a atual gestão do Estado.

“O Ciro ele tem sempre essa postura sempre muito polêmica e nesse sentido, por conta do cenário cearense, também acaba sendo uma figura que merece muita nossa atenção”, destaca vereadora. “Toda essa força que o PT, hoje, tem aqui foi construída com a participação dele, então isso merece a avaliação de todos os partidos envolvidos com a oposição, não pode ser ignorado”, pontua Priscila em entrevista, nesta terça-feira, 30.

Em um dos cenários de pesquisa divulgada na última segunda-feira, 29, pela CNN, Elmano aparece empatado com o ex-presidenciável. Governador aparece numericamente à frente com 38%, frente os 37% de Ciro, com senador Eduardo Girão (Novo) na disputa. Sem o senador, o ex-ministro chega aos 43%, enquanto Elmano tem 42%.

Apesar do "receio" com o pedetista, Priscila destaca que ele vem em rota positiva ao ampliar críticas a petistas. “O Ciro é, sim, uma voz aqui que tem se posicionado em denúncia a essa corrupção, aos desmandos do PT. Se ele manter esse discurso, pode se fortalecer ainda mais, apesar de ser também uma sombra do PT quando a gente olha para a trajetória do Ciro Gomes”, avalia Priscila.

Ela continua, afirmando que no Partido Liberal, de André Fernandes, há apoiadores da pré-candidatura do ex-ministro: “Existem entusiastas, existem entusiastas do Ciro Nomes dentro do PL, existem entusiastas de que a chapa deve ser pura, existem pessoas que acham que o PL deve ter a chapa majoritária” pontua.

Candidatura dupla do PL no Senado

Atualmente, Partido Liberal tem a vereadora Priscila Costa e o deputado estadual Alcides Fernandes, pai de André Fernandes, na disputa pelas duas vagas cearenses no Senado Federal. Em maior parte dos cenários estimulados, nos quais ambos disputam, Alcides recebe 14% dos votos, mediante aos 9% de Priscila.

“Eu fui lançada há quatro dias antes da pesquisa, então aparecer ali com 9% para mim foi uma grande surpresa. Fiquei com uma grande expectativa sobre esse início de já começar com essa pontuação”, diz.

A candidatura dupla da sigla vem sendo alvo de críticas de oposicionistas que defendem segunda cadeira majoritária para outros partidos do bloco. A parlamentar, no entanto, diz que lançamento “fortalece” sigla.

“Eu acredito que fortalece. Nós temos trabalhado essa candidatura dupla já há um tempo, sempre com a participação da Michele Bolsonaro, do Valdemar da Costa Neto. Acredito que pode ser que venha fortalecer e aumentar as chances tanto de conquistar uma das vacas ou quem sabe as duas”, afirma.

Priscila ainda argumenta: “Os outros partidos têm que estar assim, toda hora medindo e imaginando que está a melhor estratégia. Mas o presidente André Fernandes confirma o meu nome, até fala que é um nome muito forte”, defende.



por Camila Maia – Especial para O POVO