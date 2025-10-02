Petista comemora punição a Inspetor Alberto e diz esperar que ele "repense" ações

Foto: AURÉLIO ALVES ￼INSPETOR Alberto

O Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) decidiu nesta quinta-feira, 2, punir com uma advertência escrita o vereador Inspetor Alberto (PL) por fala associando o Partido dos Trabalhadores a facções criminosas. Apesar da pouca gravidade da sanção, vereadores ouvidos pela coluna disseram avaliar positivamente a decisão.

Líder do partido na CMFor, a vereadora Mariana Lacerda (PT) afirma que ainda aguarda a votação da sanção em plenário, mas antecipou satisfação pela medida. “Ficamos satisfeitos que o Conselho de Ética compartilhe desse entendimento e leve o debate ao plenário. No caso específico do Inspetor, entendemos que se trata de uma reincidência em situações que o levaram ao Conselho de Ética”.

Ainda em setembro, o presidente do Conselho, vereador Enilson (Cidadania) informou que relatório de processos da comissão continham “pontos em desfavor” ao Inspetor. Nesta quinta-feira, 2, a pena foi confirmada pelo colunista Guilherme Gonsalves, do O POVO, na qual o vereador deve ser advertido por escrito por ter associado o PT a facções criminosas durante sessão em fevereiro deste ano.

“É fundamental lembrar que os partidos são instrumentos essenciais para o modelo parlamentar brasileiro. Por isso, não se pode admitir, neste espaço, alegações inverídicas que tenham como objetivo criminalizar as legendas”, defende Mariana Lacerda. “Esperamos que, a partir deste processo, ele compreenda a dimensão de suas ações e repense seu comportamento”, complementa.

A parlamentar também ressalta que novas atitudes similares a de Alberto “não devem ser toleradas” pela Casa. “Recentemente, por exemplo, uma vereadora do PL fez acusações falsas contra a deputada Luizianne Lins, que se encontra em missão humanitária, reconhecida pela Câmara Federal, pelo Governo Brasileiro e pelo Itamaraty, associando-a de forma irresponsável ao Hamas. Posturas como essa não devem ser toleradas”, finaliza.



por Camila Maia - Especial para O POVO