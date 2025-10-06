Por que Ciro virou quase unanimidade no PL-CE

Foto: EVARISTO SA / AFP Ciro Gomes

.

A inda cercada de ares de "possibilidade", pré-candidatura de Ciro Gomes (PDT) ao Governo do Ceará seria duplamente positiva para o PL do Ceará. Na análise de lideranças da oposição, uma entrada do ex-presidenciável na disputa local representaria um aliado forte a mais a candidaturas da sigla para deputados e, principalmente, para senador. Neste sentido, vale destacar que o próprio Ciro já sinalizou apoio à possível indicação do deputado Alcides Fernandes (PL) ao Senado, com direito a elogios públicos. Em segundo lugar, a pré-candidatura de Ciro representaria também um adversário a menos ao bolsonarismo na eleição presidencial. O ex-ministro tem aparecido bem em pesquisas eleitorais recentes, pontuando sobretudo entre segmentos da direita.

Coligação

A possibilidade de Ciro se filiar ao PSDB, uma sigla hoje "nanica" e com pouca expressão no Horário Eleitoral Gratuito e no Fundo Eleitoral, ampliaria ainda mais a relação entre o ex-ministro e políticos do PL no Estado.

"Fiador"

Isso ocorreria pois, como hoje é incerta a continuidade da Federação União Progressista na oposição, a candidatura de Ciro ficaria "dependente" das grandes cotas do PL para ter maior competitividade para a disputa.

Sinais...

Neste sentido, vale destacar esforço recente de Ciro em "explicar" críticas que fez à família Bolsonaro pela crise do Brasil com Donald Trump. Nas entrelinhas, fica claro o empenho em aparar arestas com conservadores.

Leia mais Após Ciro dizer que está infeliz no PDT, André responde: "Que busque a felicidade"

TRT

O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT-CE) condecora em 10 de outubro, às 17h, 42 personalidades com a Ordem Alencarina do Mérito Judiciário do Trabalho. Entre agraciados, o prefeito Evandro Leitão (PT).

De volta

O ex-prefeito de Fortaleza Antônio Cambraia é o convidado desta semana do Café da Oposição, que ocorre nesta terça-feira, 7, na Alece. Desta vez, o encontro de opositores do governo Elmano debaterá Mobilidade Urbana.

Metanol

O presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PSB), apresentou dois projetos contra a contaminação de bebidas alcóolicas por metanol no Ceará - um exigindo laudo para distribuição e outro com protocolos de atendimento em UPAs.

Foto: Thais Mesquita em 22/8/2022 Reitoria da UFC

UFC rompe acordo com Israel

O Conselho Universitário da UFC cancelou ontem acordo de Programa de Intercâmbio e Cooperação Acadêmica com a Universidade Ben-Gurion, de Israel. Em nota, a instituição destaca "repudiar veementemente o genocídio em curso" na Faixa de Gaza.

Nota

"Neste momento, não é mais possível tolerar a continuidade do genocídio e da violação das normas internacionais pelo Estado de Israel", diz a nota, que destaca ainda "solidariedade" da instituição com o povo palestino.

Professora

O Conselho também destaca "preocupação" com situação da deputada Luizianne Lins (PT), professora licenciada do curso de Jornalismo da UFC e que está entre os detidos da Flotilha Global Sumud, interceptada por Israel.

Fhátima Santos



Nesta quinta-feira, 9/10, às 19h, Fhátima Santos e Carlinhos Patriolino recebem Adelson Viana, Ana Flora, Marcus Caffé, Luiz José, Mel Mattos, Theresa Rachel para show no Cantinho do Frango. Grande abraço musical em torno de Fhátima, de volta aos palcos após 13 anos de luta contra a depressão.



