PSB planeja expansão no interior e reforça apoio a Júnior Mano para o Senado

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
A bancada do PSB na Assembleia Legislativa do Ceará teve breve encontro nesta quarta-feira, 7, com o secretário da Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais de Fortaleza (Cegor), Osmar Baquit (PSB), para discutir o cenário eleitoral de 2026 e o fortalecimento de novas alianças políticas. O movimento ocorre após a filiação de grupo de oito prefeitos ligados ao ex-prefeito de Eusébio Acilon Gonçalves, em evento realizado na última semana.
Conforme Baquit, a sigla deve se reunir nos próximos dias com o senador Cid Gomes (PSB) para avaliar estratégia de expansão no Interior e o papel do partido nas próximas eleições. “A região metropolitana (de Fortaleza) foi muito fortalecida. Tentaremos levar para outras áreas da Zona Norte, é Sertão Central, Cariri, Vale de Jaguaribe, alguns encontros regionais para que possamos consolidar cada vez mais as candidaturas do PSB”, diz.
LEIA MAIS | Júnior Mano amplia maioria dentro do PSB
A movimentação também busca consolidar o nome do deputado Júnior Mano (PSB) como possível candidato ao Senado, nome já defendido publicamente por Cid. "É uma maneira de fortalecer o partido e não deixa de ser também uma maneira de fortalecer a candidatura do deputado Júnior Mano. Essa que o próprio senador Cid Gomes já declarou publicamente que se o PSB tiver uma vaga, ele vai lutar para que seja o deputado Júnior Mano e não terá nenhum problema do partido quanto a isso", afirma.
Ele continua: “Muita gente quer ver o Cid senador, mas se ele diz que não será e que tem preferência pelo Júnior Mano, é muito merecido. É um deputado atuante, um deputado que tem vários prefeitos, conquistou com muito trabalho”.
Secretário também negou que o PSB esteja cooptando aliados de outras siglas da base governista. Segundo Baquit, as novas filiações foram resultado de acordos de lideranças sem vínculo com partidos aliados. Nos bastidores, no entanto, a tese é que Cid Gomes buscaria aliados novos no PSD para integrar a sigla socialista.
“Jamais o senador Cid Gomes chamaria algum deputado do PSD ou do PT para vir para cá (PSB). Ele já podia ter feito isso em outras ocasiões e nunca fez, nunca tratou dessa maneira. Ele entende que o partido tem que estar forte, mas que os outros tem que estar forte. Não precisa estar tirando de ninguém”, defende Baquit.
por Camila Maia – Especial para O POVO
Política é imprevisível, mas um texto sobre política que conta o que você precisa saber, não. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.