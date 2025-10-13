Elmano defende obra no entorno do Aeroporto

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Elmano de Freitas, governador do Ceará

.

O governador Elmano de Freitas (PT) avaliou positivamente nesta segunda-feira, 13, obra que desmatou cerca de 40 hectares no entorno do Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. Pregando "cautela" sobre investigações que apuram possível crime ambiental no caso, o governador afirmou que a lei brasileira "autorizava" a ação e destacou a "importância" para a economia cearense do Centro Logístico previsto para o local. "A empresa tinha, pelo regramento geral brasileiro, e nós vivemos em um Estado Democrático de Direito, a lei brasileira autorizava", disse Elmano ao jornalista João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília. "Agora, é evidente que um centro logístico é importante para a economia cearense, pelos empregos que vai gerar".

Leia mais Plano Diretor deixa área de projeto da Fraport sem proteção Sobre o assunto Plano Diretor deixa área de projeto da Fraport sem proteção

Cautela

Sobre as investigações, Elmano citou laudo da Semace apontando que a empresa responsável teria "extrapolado" a licença. Sobre isso, reforçou cautela: "Nós temos primeiro que esperar, com tranquilidade, a apuração".

Apuração

O MPF confirmou nesta terça-feira, 13, também ter instaurado procedimento para apurar possíveis irregularidades no caso. Desde o início do mês, foi aberto também inquérito civil público no MPCE.

Zeis em alta

Evandro Leitão (PT) sancionou ontem a regulamentação de dez Zeis de Fortaleza. Texto aprovado no início do mês pelo Legislativo normatiza diversas comunidades tradicionais de Fortaleza, como a Vila Vicentina e o Poço da Draga.

Capag B?

Nesta terça-feira, 14, a Câmara Municipal irá votar novo empréstimo de R$ 200 milhões pedido pelo prefeito. O recurso será voltado para despesas de capital, de olho em reverter rebaixamento da nota da gestão para Capag "Capacidade de Pagamento, uma avaliação feita pelo Tesouro Nacional para classificar a saúde financeira de estados, municípios e, em outros contextos, contribuintes. A nota (de A a D, incluindo A+ e B+) indica a capacidade de honrar compromissos, o que determina a elegibilidade para receber a garantia da União em empréstimos com juros mais baixos (Fonte: IA do Google)" C.

Ceará no CNJ

O advogado cearense Emerson Damasceno foi designado como membro do Comitê Nacional dos Direitos de Pessoas com Deficiência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Nomeação do ministro Edson Fachin, do STF.

Novo PNE

O deputado Moses Rodrigues (União) apresenta hoje em reunião da Comissão Especial do Plano Nacional de Educação (PNE), seu relatório do projeto de lei que atualiza o documento na Câmara. Presença de Camilo Santana (PT).

Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Ministro da Educação, Camilo Santana (PT), evitou comentar sobre os votos dos deputados federais Júnior Mano (PSB) e Moses Rodrigues (União) favoráveis à retirada de pauta da MP 1303/2025 na Câmara dos Deputados

Camilo releva "infiéis"

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), evitou ontem comentar recentes "traições" de deputados da base aliada contra o governo Lula (PT) em votações no Congresso Nacional. "Quem trata dessas questões se chama Gleisi Hoffmann", disse.

Desconversou

A fala ocorreu após o ministro ser questionado sobre fala recente de José Guimarães (PT) ao Jogo Político, onde o petista destacou a necessidade de mudança na relação entre o governo e "infiéis" no Congresso.

Sem pressa

Camilo Santana também desconversou sobre fala de Guimarães reafirmando pré-candidatura ao Senado em 2026. "Eleição nós só vamos discutir ano que vem. Legalmente os prazos são esses", disse.

Leia também>> Governo Lula demite indicados do Centrão e de aliados 'infiéis'; veja cenário no Ceará



Bar em Bar



As inscrições para o Festival Bar em Bar 2025, promovido pela Abrasel, estão abertas até o dia 15 de outubro para o setor de bares e restaurantes do Ceará. Iniciativa celebra a diversidade dos sabores brasileiros, a criatividade aplicada à gastronomia e o papel dos bares como espaços de encontro e cultura.



