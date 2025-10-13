Elmano defende obra no entorno do Aeroporto

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
.
O governador Elmano de Freitas (PT) avaliou positivamente nesta segunda-feira, 13, obra que desmatou cerca de 40 hectares no entorno do Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. Pregando "cautela" sobre investigações que apuram possível crime ambiental no caso, o governador afirmou que a lei brasileira "autorizava" a ação e destacou a "importância" para a economia cearense do Centro Logístico previsto para o local. "A empresa tinha, pelo regramento geral brasileiro, e nós vivemos em um Estado Democrático de Direito, a lei brasileira autorizava", disse Elmano ao jornalista João Paulo Biage, correspondente do O POVO em Brasília. "Agora, é evidente que um centro logístico é importante para a economia cearense, pelos empregos que vai gerar".
Sobre as investigações, Elmano citou laudo da Semace apontando que a empresa responsável teria "extrapolado" a licença. Sobre isso, reforçou cautela: "Nós temos primeiro que esperar, com tranquilidade, a apuração".
O MPF confirmou nesta terça-feira, 13, também ter instaurado procedimento para apurar possíveis irregularidades no caso. Desde o início do mês, foi aberto também inquérito civil público no MPCE.
Evandro Leitão (PT) sancionou ontem a regulamentação de dez Zeis de Fortaleza. Texto aprovado no início do mês pelo Legislativo normatiza diversas comunidades tradicionais de Fortaleza, como a Vila Vicentina e o Poço da Draga.
Nesta terça-feira, 14, a Câmara Municipal irá votar novo empréstimo de R$ 200 milhões pedido pelo prefeito. O recurso será voltado para despesas de capital, de olho em reverter rebaixamento da nota da gestão para
O advogado cearense Emerson Damasceno foi designado como membro do Comitê Nacional dos Direitos de Pessoas com Deficiência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Nomeação do ministro Edson Fachin, do STF.
O deputado Moses Rodrigues (União) apresenta hoje em reunião da Comissão Especial do Plano Nacional de Educação (PNE), seu relatório do projeto de lei que atualiza o documento na Câmara. Presença de Camilo Santana (PT).
O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), evitou ontem comentar recentes "traições" de deputados da base aliada contra o governo Lula (PT) em votações no Congresso Nacional. "Quem trata dessas questões se chama Gleisi Hoffmann", disse.
A fala ocorreu após o ministro ser questionado sobre fala recente de José Guimarães (PT) ao Jogo Político, onde o petista destacou a necessidade de mudança na relação entre o governo e "infiéis" no Congresso.
Camilo Santana também desconversou sobre fala de Guimarães reafirmando pré-candidatura ao Senado em 2026. "Eleição nós só vamos discutir ano que vem. Legalmente os prazos são esses", disse.
As inscrições para o Festival Bar em Bar 2025, promovido pela Abrasel, estão abertas até o dia 15 de outubro para o setor de bares e restaurantes do Ceará. Iniciativa celebra a diversidade dos sabores brasileiros, a criatividade aplicada à gastronomia e o papel dos bares como espaços de encontro e cultura.
