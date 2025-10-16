O rumo escolhido por Ciro Gomes para 2026

Foto: EVARISTO SA/AFP ￼CIRO Gomes

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) deve anunciar na próxima quarta-feira, 22, sua filiação ao PSDB de olho em sair candidato na eleição de 2026. Com isso, o ex-ministro volta ao mesmo partido pelo qual se elegeu governador do Ceará em 1990. A informação foi confirmada por uma fonte próxima das articulações envolvendo o futuro partidário do ex-ministro. Apesar do anúncio da chegada de Ciro aos quadros do PSDB, a decisão dele sobre uma possível candidatura ao Governo do Ceará, no entanto, deve ficar para outro momento. Nos últimos meses, a tese de que Ciro saia candidato a governador tem crescido principalmente entre membros do PL do Ceará, que acreditam no poder do ex-ministro para "puxar votos" para candidatos da sigla ao Senado Federal.

Unânime

Ciro candidato ao Governo também significaria "um adversário a menos" para o bolsonarismo na disputa presidencial. "Ou seja, é ganha-ganha, é um aliado a mais aqui e um adversário a menos lá", diz um membro do PL.

Semana

Nesta quinta-feira, 16, o deputado Felipe Mota (União) também confirmou, na Assembleia Legislativa, a filiação de Ciro na próxima semana. O deputado, no entanto, fez "mistério" do destino, entre PSDB e o União Brasil.

Punição

A Câmara Municipal aprovou ontem uma advertência escrita ao vereador Inspetor Alberto (PT) por fala no plenário associando o PT a facções criminosas. "Saiu barato", disse um petista graúdo, em protesto contra a decisão.

Mais uma

Voltou a tramitar ontem antigo projeto do então prefeito José Sarto (PDT) que libera a desafetação e venda de uma via localizada no Barroso. Proposta envolve terreno de 1.144 m² e que pode ser vendido a R$ 192,6 mil.

Repúdio

Cerca de 700 professores da rede municipal de ensino assinaram nesta quinta-feira carta aberta ao PT Fortaleza após declarações do comando do partido contra Ana Cristina Guilherme dirigente do sindicato da categoria.

Resposta

Na semana passada, o PT Fortaleza emitiu nota repudiando "ataques permanentes e infundados" da sindicalista contra a área da Educação na gestão Evandro Leitão (PT). Professores, no entanto, condenaram a fala.

Foto: FCO Fontenele e Fábio Lima Prefeito Evandro Leitão e secretária Denise Carrá

Atrações do Réveillon 2026

O prefeito Evandro Leitão (PT) e a secretária municipal do Turismo, Denise Carrá, anunciam na próxima segunda-feira, às 16h, as atrações e demais detalhes dos dois dias do Réveillon 2026 em Fortaleza. E aí, já fizeram as apostas?

Negócios

O Gran Mareiro recebe hoje o Guru - Uma Jornada de Sabedoria Empresarial, evento empresarial com participações como Ari Neto (Arco Educação) Patriciana Rodrigues (Pague Menos) e outros. Mais em jornadaguru.com.br.

Conexões

O Centro de Eventos recebe entre 30 e 31 de outubro o 12º CearáRH, congresso de gestão de pessoas da ABRH-CE. Serão mais de 4 mil participantes e destaques como palestras da atriz Denise Fraga e de gigantes como iFood.

Instrumental



Acontece hoje e amanhã no TJA o Festival Fortaleza Instrumental, com shows de Jorge Helder, Manassés, Tulio Mourão, Tâmara Lacerda, do Cariri, Alan Kardec e outras atrações. Entrada franca. Coordenação do cantor Pingo de Fortaleza. Oportunidade muito especial para contato com a música e os músicos.



