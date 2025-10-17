Elmano oficializa volta do Hospital Martiniano para a PMCE em solenidade

Foto: Reprodução/ Governo do Estado Unidade conta com mais de 800 funcionários, 80 leitos à disposição e 10 especialidades médicas ofertadas

O Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA) voltou oficialmente a pertencer à estrutura da /Polícia Militar do Ceará (PMCE) nessa quinta-feira, 16, em solenidade comandada pelo governador Elmano de Freitas (PT). Em maio, gestor sancionou lei que recriava antigo Hospital Central da PMCE, incorporado desde 2011 à Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa).

“Esse momento era algo sonhado por todos aqueles e aquelas que fazem a PMCE. Um dia de justiça para os nossos policiais. Tenho muito orgulho de ser governador para poder realizar esse ato”, disse governador durante cerimônia.

Unidade conta com mais de 800 funcionários, 80 leitos à disposição e 10 especialidades médicas ofertadas. Segundo pasta de Saúde, o investimento da gestão Elmano desde 2023 foi de R$ 2.037.898,06.

Fundado em 1939 como Hospital Central da PMCE, o local prestava atendimento exclusivo a militares até 2011, quando foi integrado à rede do Sistema Único de Saúde (SUS) durante a gestão do ex-governador Cid Gomes (PSB).

Ainda em setembro, a Justiça Federal do Ceará homologou acordo entre o Governo do Estado do Ceará, Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Estado do Ceará pela transição do antigo equipamento para a Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Órgãos de controle acionaram a Justiça cobrando explicações e garantias que a mudança não seria prejudicial aos atendimentos para população geral. A sanção do governador Elmano que definiu mudança ocorreu em maio e acordo firmado definiu implementação gradual da mudança, com atendimento exclusivo à classe militar e atendimentos gerais pelo Sistema único de Saúde (SUS).

Parte dos atendimentos ainda serão transferidos para Unidades de Saúde estaduais, conforme pactuação. Medida era alvo de críticas pela oposição ao governo, a qual cobrava a construção de outro equipamento exclusivo para o uso dos policiais ao invés da transferência.



por Camila Maia - Especial para O POVO