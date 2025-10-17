Petistas contestam punição "timida" da Câmara a Inspetor Alberto

Foto: JÚLIO CAESAR Deputado Guilherme Sampaio é o presidente do PT em Fortaleza

Deputado estadual e autor da representação contra Inspetor Alberto (PL) no Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza, Guilherme Sampaio (PT) considerou “tímida” a punição contra vereador aprovada pela Casa na última quinta-feira, 16.

Em decisão plenária, ficou definido que Inspetor receberá advertência por escrito por ter associado o Partido dos Trabalhadores (PT) a uma facção criminosa durante sessão da CMFor, por 21 a 8 votos, em 6 de fevereiro deste ano. Processo perdurou por meses no Conselho de Ética e foi a primeira vez que um vereador de Fortaleza sofreu algum tipo de punição na Casa, confirmou presidente Léo Couto (PSB).

“Se os parlamentos forem tímidos em situações como essa, as tribunas serão palco cotidiano para crimes graves de calúnia como o cometido por esse vereador, e o debate político vai se reduzir a discussão fake news e da difamação alheia”, alega deputado Sampaio.

Em crítica, Sampaio afirmou: “O manual bolsonarista de fake news precisa de limites firmes como os que foram impostos pelo STF”.

O petista ainda relembrou caso analisado na mesma comissão da Casa, em que Alberto foi acusado a maus tratos contra um porco durante período eleitoral de 2024. “Bom lembrar que o mesmo vereador chegou molestar um porco em suas redes sociais e está impune até agora”, pontuou.

Uma série de representações foram arquivadas pelo relator do caso, Luciano Girão (PDT). “O entendimento dos nossos tribunais superiores é de que os fatos ocorridos na legislatura passada devem ser apurados durante a legislatura passada”, disse relator à época.

Nas redes sociais, a também deputada estadual Larissa Gaspar (PT) diz não ter sido suficiente punição para fala “mentirosa, criminosa e irresponsável”, de vereador. “A punição foi o mínimo diante da gravidade do caso. Esse mesmo vereador já se envolveu em maus-tratos a animais, ameaças de morte contra o prefeito Evandro Leitão e atos de incitação à violência política, como atirar em uma foto do presidente Lula”, repudiou.

Leia mais Elmano oficializa volta do Hospital Martiniano para a PMCE em solenidade

Todos Pela Educação elogia parecer do novo PNE, mas contesta metas "pouco factíveis"

por Camila Maia - Especial para O POVO