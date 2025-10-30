Líder de Evandro confirma relatoria do Plano Diretor: "Harmonia entre economia e ambiente"

Foto: Divulgação/CMFor Bruno Mesquita (PSD) é líder do governo Evandro Leitão (PT) no Legislativo

Líder do governo Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Bruno Mesquita (PSD) confirmou nesta quinta-feira, 30, sua indicação como relator do projeto de lei que promove a revisão do Plano Diretor de Fortaleza.

Em discurso oficializando a decisão, Mesquita destacou que irá pautar a elaboração do texto do projeto no “diálogo” com demais vereadores e com foco na “harmonia entre crescimento econômico, movimentos sociais e meio ambiente”.

“É preciso ter harmonia, não ser nem tanto para um lado, nem para o outro”, destacou o vereador. Aprovado em Conferência da Cidade realizada no último fim de semana, o texto-base do Plano Diretor atualiza todo o zoneamento urbano e ambiental da cidade.

Entre os pontos mais polêmicos, está a previsão de criação de uma Zona de Preservação Ambiental (ZPA) integral para a chamada Floresta do Aeroporto, área prevista para receber um centro logístico de alto investimento no entorno do Aeroporto Pinto Martins.

“Sei que temos que ter harmonia entre a questão do crescimento da cidade e do meio ambiente, mas também respeitando a parte econômica da cidade. Vou conversar com cada um dos vereadores, falar com a parte técnica e debater o que pensamos”, afirma. (colaborou Camila Maia - Especial para O POVO)

