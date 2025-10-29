Vereadores enxergam "oportunidade" em impasse e clima acirra no Legislativo

Foto: Câmara Municipal de Fortaleza ￼FACHADA da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor)

A inclusão integral da Floresta do Aeroporto como Zona de Preservação Ambiental (ZPA) no novo Plano Diretor tem sido vista como uma "oportunidade" entre integrantes da Câmara Municipal de Fortaleza. Aprovada na Conferência da Cidade no último fim de semana, a mudança é vista entre parte da Casa como assunto de interesse do governo Elmano de Freitas (PT). O texto final do Plano, no entanto, ainda passará por discussão entre vereadores. Ou seja, caso tenha interesse em reverter a decisão da Conferência, o governo precisará procurar vereadores e negociar mudanças no texto final do projeto. O Palácio da Abolição, por sua vez, é líder em reclamações entre parlamentares, que protestam contra a falta de "moral" dada pelo Estado ao Legislativo da Capital.

Sem linha

Na semana passada, Adail Júnior (PDT) chegou a divulgar video sobre o tema, destacando a pouca interlocução entre Executivo estadual e a Câmara. O incômodo, no entanto, está longe de ser exclusividade do pedetista.

Ligar pontos

Apesar de não ser oficialmente pauta da gestão estadual, a questão da Floresta acabou sendo interpretada desta forma após declarações de Elmano em defesa do centro logístico da Fraport previsto para a área.

Debate

Desde o início da polêmica, principais atos favoráveis à obra vieram de órgãos estaduais, como a Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace) e a Companhia da Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

Leia mais Ibama contesta parecer da Semace sobre Floresta do Aeroporto

Empresa que desmatou entorno do Pinto Martins destaca licença "integral" da Semace Sobre o assunto Ibama contesta parecer da Semace sobre Floresta do Aeroporto

Empresa que desmatou entorno do Pinto Martins destaca licença "integral" da Semace

Em pauta

A mensagem que institui o novo Plano Diretor, aliás, teve rito acelerado e chegou ontem à Câmara Municipal de Fortaleza. Após impasse, a relatoria do texto deve ficar com o líder do governo na Casa, Bruno Mesquita (PSD).

Mobilização

O Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Fortaleza (Sindifort) lançou campanha nas redes sociais para cobrar ao prefeito Evandro Leitão (PT) a concessão de anuênios aos servidores municipais.

Anuênios

Segundo o Sindifort, pagamentos estariam atrasados a mais de 7,5 mil servidores, aposentados e pensionistas. O anuênio é um repasse adicional em 1% do vencimento que reconhece o tempo de serviço do servidor público.

Foto: FÁBIO LIMA Vereador PP Cell está aliado aos bolsonaristas

Conselho "destravaria" PPCell

O PDT Ceará realiza nesta sexta-feira, 1º, convenção para eleger novas lideranças da sigla em Fortaleza e no Estado, mantendo André Figueiredo no comando estadual. Na ocasião, será formalizado também o novo Conselho de Ética do partido.

Pressa

Entre pedetistas, cresce pressão para que o grupo seja formalizado de olho em "destravar" situação de PP Cell (PDT), hoje alinhado com bolsonaristas no Legislativo. "Está passando da hora", diz o vereador Adail Júnior.

"Mala pronta"

Após a formalização do Conselho de Ética, a tendência é que o PDT abra processo pela expulsão do vereador da sigla. Hoje já alinhado com a oposição a Evandro Leitão (PT), PP Cell busca se filiar ao PL para 2026.

Maternidades



Continua hoje no Hotel Praia Centro o VIII Congresso Cearense de Ginecologia e Obstetrícia, com debate às 8h de tema "Maternidades e lutos". /// Participações da deputada Larissa Gaspar (PT), da médica obstetra Liduína Rocha, da jornalista Sara Goes, da professora Glória Diógenes e da escritora Nina Rizzi.



