Com Furia e MIBR, torneio feminino de CS2 ganha destaque na BGS

Foto: AMM Produções A partir de 19 de agosto, a competição já começa de forma online, contando com equipes como Furia e MIBR. Finais acontecem de maneira presencial

A Brasil Game Show (BGS) 2024, que acontecerá entre os dias 9 e 13 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo, promete mais uma vez ser palco de grandes momentos para o universo de e-sports. Um dos destaques deste ano é o torneio feminino de Counter-Strike 2 (CS2), parte da Monster Energy BGS Esports, que já começa a agitar a comunidade gamer em agosto.

A competição, que inicia em 19 de agosto de forma online, contará com a participação de oito equipes convidadas, as quais disputarão vagas para as semifinais presenciais no palco principal da BGS. As organizações participantes são algumas das mais respeitadas no cenário de esporte eletrônico brasileiro: Atrix, Furia, Insanity.INTZ, Fluxo Demons, MIBR, Thekillaz (Ogras), Peak e Smoke Gaming.

CEO e fundador da BGS, Marcelo Tavares reforça a importância do torneio para o fortalecimento do cenário de e-sports. “Fomentar o cenário de e-sports está no DNA da BGS, e é sempre um prazer realizar mais uma edição do torneio no evento. A parceria com a Monster mostra a importância da iniciativa e o desejo de dar mais essa oportunidade a jogadores e organizações,” afirma.

As partidas da primeira fase serão disputadas em formato MD1 (melhor de um), enquanto as fases decisivas, incluindo as semifinais e a grande final, serão em MD3 (melhor de três). O torneio adota o sistema de dupla eliminação, garantindo que as equipes tenham mais chances de mostrar seu valor.

A partir do dia 20 de agosto, todas as partidas da fase online serão transmitidas ao vivo nos canais da BGS no YouTube e na Twitch, sempre a partir das 18 horas, permitindo que os fãs acompanhem cada detalhe da competição.

Além da Monster Energy, o torneio também conta com o patrocínio de marcas como AOC, Nissin e Rank1, que reforçam o apoio ao cenário de e-sports feminino no Brasil.

Edição histórica da BGS

A BGS 2024 marca o 15º ano do evento, consolidando-se como a maior feira de games da América Latina. Com o torneio feminino de CS2 como uma das grandes atrações, a expectativa é de que esta edição seja histórica, oferecendo aos visitantes uma experiência completa, que celebra tanto os e-sports quanto a diversidade dentro do universo gamer.

Os ingressos para a BGS 2024 já estão disponíveis para compra no site oficial do evento. Mais informações sobre outras atrações e lançamentos serão divulgadas em breve nas redes sociais e no site oficial da feira.



Serviço

Brasil Game Show (BGS)

Quando: de 8 e 13 de outubro

Onde: Expo Center Norte, São Paulo

Ingressos: de R$ 124 a R$ 2.479

Para mais informações, acesso o site do evento clicando aqui.