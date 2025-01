PUBG Mobile marca presença no Sana 2025 com estande inédito e atividades interativas

Foto: PUBG Mobile Jogo traz campeonato, influenciadores e experiências exclusivas para fãs no maior evento geek do Norte e Nordeste. Sana acontece entre os dias 24 e 26 de janeiro

Pela primeira vez com um estande próprio, o PUBG Mobile será um dos destaques do Sana 2025, evento geek que acontece de 24 a 26 de janeiro no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Reconhecido como um dos mais populares do mundo, o game de celular promete levar entretenimento, interação e competições para os visitantes.

Durante os três dias de evento, os fãs do battle royale poderão vivenciar uma série de atividades, como estações de gameplay, minitorneios com premiações e a distribuição de brindes exclusivos, incluindo itens personalizados do PUBG Mobile. Além disso, o público terá a chance de interagir com influenciadores renomados, como Leona, KevinMartins, Major Gamer, Bizarro FPS e Anny FPS, que marcarão presença no estande.

“Levar o PUBG Mobile pela primeira vez ao Sana reforça nosso compromisso em conectar a comunidade gamer de todo o Brasil. Queremos proporcionar experiências imersivas e aproximar, ainda mais, os fãs do Norte e Nordeste ao universo do jogo, celebrando a nossa paixão por jogos e entretenimento geek”, afirma Fernando Mazza, diretor sênior de operações da Level Infinite no Brasil.

Um marco para o Nordeste no cenário de games

A vinda oficial de PUBG Mobile ao Sana também representa um momento significativo para o mercado de games no Nordeste. Daniel Braga, diretor do evento, destacou a relevância desse pioneirismo para o fortalecimento do cenário local de esportes eletrônicos.

“É a primeira vez que uma empresa de games está trazendo o jogo com ativação, com distribuição de brindes. Isso mostra que as empresas estão começando a olhar para o Nordeste, algo pelo qual o Sana vem batalhando desde o início. Foi um ótimo presente de 25 anos, um divisor de águas para o mercado de games não só no evento, mas em toda a região”, declara Braga.

O Sana 2025 celebra 25 anos de história consolidando-se como o maior evento geek do Norte e Nordeste.