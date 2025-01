Jogo cearense une cangaço e futurismo para refletir o destino da humanidade

Foto: Arquivo pessoal Sertron é um jogo de miniaturas tático ambientado em um futuro pós-apocalíptico, onde a humanidade sobrevive em um ambiente devastado e sem recursos naturais

Com desertos tóxicos, vegetação mutante e robôs movidos a energia solar, um jogo cearense tem convidado à reflexão sobre o amanhã. De tabuleiro, Sertron é uma obra que une estratégia, consciência ambiental e uma forte carga cultural regionalista. Criado pelo designer de produtos Jorge Bandeira (@Bandeirartes3d), o jogo possui elementos do movimento punk e da cultura do cangaço para um universo pós-apocalíptico, onde a humanidade enfrenta as consequências de um futuro devastado pelo descaso ambiental.

Segundo Jorge Bandeira, a ideia nasceu de sua paixão por jogos de temática futurista, especialmente o clássico Warhammer 40k, mas com um toque único. Ele menciona que teve inspirações do movimento do cangaço e do cyberfuturismo. “A temática futurista serve para refletirmos sobre qual futuro teremos a frente da humanidade, com tanta tecnologia e sem muita consciência ambiental”, comenta.

Formado pela Universidade Federal do Cariri (UFCA), o criador atua na área de engenharia, modelagem e impressão 3D. Ele conta que os protagonistas, idealizados e impressos por ele próprio, são os Cyber Cangaceiros, os últimos humanos da Terra que se adaptaram às condições do planeta após criarem trajes tecnológicos.

Foto: Arquivo pessoal Personagens de Sertron é inspirado na cultura do cangaceiro nordestino

A inspiração para esse grupo vem da figura do cangaceiro nordestino, com sua força de resistência em um ambiente inóspito. "A mensagem que eu gostaria de passar é que, com tanta tecnologia e descaso com o planeta, caminhamos para um futuro muito sombrio", pontua Jorge Bandeira.

Nos cenários de Sertron estão incluídos desertos radioativos, florestas mutantes e ruínas de cidades – elementos que podem afetar diretamente no movimento e nas habilidades dos Cyber Cangaceiros. Terrenos desérticos, por exemplo, que são regiões com alta radiação solar, podem ser danosos aqueles que passam por elas sem proteção adequada; enquanto que em terrenos mutantes, a natureza geneticamente alterada, trazem vantagens e desvantagens a cada interação.

Criação e reflexões

Apesar da complexidade do projeto, Sertron foi inteiramente criado por Jorge Bandeira, que enfrentou o desafio de conceber, modelar, imprimir e pintar todas as miniaturas e cenários do jogo. Esse esforço se reflete na riqueza de detalhes das peças e na construção do universo de Sertron, que aposta em uma narrativa envolvente para conquistar jogadores de todas as idades.

Foto: Arquivo pessoal Designer Jorge Bandeira apresenta Sertron durante evento de tecnologia e inovação

Além disso, Sertron propõe uma reflexão sobre o impacto do descaso ambiental, levando aos jogadores além do entretenimento, discussões sobre como estamos moldando o futuro da humanidade.

Atualmente, o jogo está na etapa final de desenvolvimento e em breve será realizada uma campanha para seu lançamento oficial.