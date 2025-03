Com destaque para Hellblade II, Bafta Games Awards anuncia indicados

Foto: Ninja Theory / Xbox Game Studios Senua's Saga: Hellblade II foi o jogo que recebeu mais recebeu nomeações, concorrendo em 11 categorias diferentes

Uma das premiações mais prestigiadas da indústria de jogos eletrônicos, o Bafta Games Awards anunciou nesta terça-feira, 4, os indicados para sua 21ª edição. Liderando as indicações, Senua's Saga: Hellblade II recebeu nomeações em 11 categorias diferentes. Astro Bot e Still Wakes the Deep chegam logo atrás, cada um com oito indicações.

Para a escolha dos jogos neste ano, mais de 1.300 profissionais da indústria de jogos eletrônicos foram convocados para fazer suas indicações. Isto é, são os próprios desenvolvedores da indústria quem escolhem os títulos.

Ao todo, são 17 categorias distribuídas entre aquelas que apontam para o “Melhor jogo”, “Melhor atuação principal”, “Melhor narrativa”, “Melhor jogo família”, entre outros. No evento existe até mesmo a homenagem aos “Jogos que vão além do entretenimento”.

Confira abaixo os indicados ao BAFTA Games Awards 2025:

Melhor Jogo

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Helldivers 2

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Thank Goodness You're Here!

Melhor Atuação Principal

Alec Newman (Still Wakes the Deep - Caz)

Humberly González (Star Wars Outlaws - Kay Vess)

Isabella Inchbald (Indika - Indika)

Luke Roberts (Silent Hill 2 - James Sunderland)

Melina Juergens (Senua's Saga: Hellblade II - Senua)

Y'lan Noel (Call of Duty: Black Ops 6 - Troy Marshall)

Melhor Atuação Secundária

Abbi Greenland & Helen Goalen (Hellblade II - As Fúrias)

Aldís Amah Hamilton (Hellblade II - Ástríðr)

Jon Blyth (Thank Goodness You're Here! - Big Ron)

Karen Dunbar (Still Wakes the Deep - Finlay)

Matt Berry (Thank Goodness You're Here! - Herbert)

Michael Abubakar (Still Wakes the Deep - Brodie)

Melhor Jogo Britânico

A Highland Song

Lego Horizon Adventure

Paper Trail

Senua's Saga: Hellblade II

Still Wakes the Deep

Thank Goodness You're Here!

Melhor Narrativa

Black Myth: Wukong

Dragon Age: The Veilguard

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: Refantazio

Senua's Saga: Hellblade II

Still Wakes the Deep

Melhor Nova IP

Animal Well

Balatro

Black Myth: Wukong

Metaphor: Refantazio

Still Wakes the Deep

Thank Goodness You're Here!

Jogos Que Vão Além do Entretenimento

Botany Manor

Kind Words 2 (Lofi City Pop)

Senua's Saga: Hellblade II

Tales of Kenzera: Zau

Tetris Forever

Vampire Therapist

Melhor Jogo Família

Astro Bot

Cat Quest III

Lego Horizon Adventures

Little Kitty, Big City

The Plucky Squire

Super Mario Party Jamboree

Melhor Música

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Final Fantasy VII Rebirth

Helldivers 2

Senua's Saga: Hellblade II

Star Wars Outlaws

Melhor Áudio

Animal Well

Astro Bot

Helldivers 2

Senua's Saga: Hellblade II

Star Wars Outlaws

Still Wakes the Deep

Melhor Conquista Técnica

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Senua's Saga: Hellblade II

Tiny Glade

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Melhor Jogo de Estreia do Estúdio

Animal Well

Balatro

Pacific Drive

The Plucky Squire

Tales of Kenzera: Zau

Thank Goodness You're Here!

Melhor Jogo em Evolução

Diablo IV

Final Fantasy XIV Online

No Man's Sky

Sea of Thieves

Vampire Survivors

World of Warcraft

Melhor Conquista Artística

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Harold Halibut

Neva

Senua's Saga: Hellblade II

Still Wakes the Deep

Melhor Design de Jogo

Animal Well

Astro Bot

Balatro

Helldivers 2

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Tactical Breach Wizards

Melhor Animações

Astro Bot

Call of Duty: Black Ops 6

Lego Horizon Adventures

Senua's Saga: Hellblade II

Thank Goodness You're Here!

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Melhor Multiplayer

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Lego Horizon Adventures

Super Mario Party Jamboree

Tekken 8

Warhammer 40,000: Space Marine 2