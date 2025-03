Dubladores de Aquaman e Ash, de Pokémon, participam de evento geek em Fortaleza

Foto: Redes sociais / Arquivo pessoal Os dubladores Fábio Lucindo e Francisco Júnior se apresentam em evento geek nos dias 26 e 27 de abril, em Fortaleza

Fortaleza será palco da segunda edição do Geek Quest, evento que promete reunir fãs de cultura pop em uma experiência imersiva. Realizado na Hamburgueria Geek Burger, na Parquelândia, nos dias 26 e 27 de abril, o encontro contará com a presença de dois nomes de destaque da dublagem brasileira: Francisco Júnior e Fábio Lucindo.

No primeiro dia do evento, a apresentação é do dublador Francisco Júnior. Com um extenso currículo, ele é a voz por trás de personagens icônicos como Aquaman, Falcão, Escanor (Nanatsu no Taizai), Grimmjow (Bleach), Crocodile (One Piece), Endeavor (My Hero Academia) e Dio Brando (JoJo’s Bizarre Adventure). Recentemente, seu trabalho como Sukuna, de Jujutsu Kaisen, reforçou sua popularidade entre os fãs de anime.

Já no dia 27, será a vez de Fábio Lucindo, conhecido por dar voz a Ash Ketchum, protagonista de Pokémon por mais de duas décadas. Além disso, ele também dublou personagens como Ichigo (Bleach), Li Syaoran (Sakura Card Captors), Shinji Ikari (Neon Genesis Evangelion), Kuririn (Dragon Ball) e Killua Zoldyck (Hunter × Hunter).

Leia mais Como os games podem ajudar a salvar e melhorar o mundo

Gamers usam sua influência para criar senso de comunidade e impacto social

Gamers abraçam causas sociais e transformam empatia em ação concreta Sobre o assunto Como os games podem ajudar a salvar e melhorar o mundo

Gamers usam sua influência para criar senso de comunidade e impacto social

Gamers abraçam causas sociais e transformam empatia em ação concreta

A ação com esses convidados especiais faz parte do “Geek Quest 2”, evento que contará ainda com shows das bandas The Clown, que apresenta um tributo ao Linkin Park, e Tape F, cujo repertório inclui músicas inspiradas no universo geek. Os visitantes também poderão participar de campeonato de cosplay e aproveitar diversas atrações, como simuladores de corrida, jogos de dança e estações com consoles e emuladores.

Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 80, e podem ser adquiridos antecipadamente pelo Instagram da GeekBunker.



Serviço

Geek Quest 2 - Hamburgueria Geek Burger, na Parquelândia

Endereço: Av. Jovita Feitosa, 2802, Parquelândia

Quando: 26 e 27 de abril