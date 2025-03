48 estúdios brasileiros participam de maior evento global para desenvolvedores de games

Foto: Abragames Com expectativa de gerar US$ 45 milhões em negócios, delegação nacional participará ainda com a exibição de quatro jogos brasileiros no estande do Brazil Games

Maior indústria de jogos eletrônicos da América Latina, o Brasil estará representado no maior evento global para desenvolvedores de games, a Game Developers Conference (GDC) 2025. Por meio da Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais (Abragames), 48 estúdios brasileiros vão a São Francisco, nos Estados Unidos, em busca de fechar novos negócios.

A iniciativa será realizada por meio do Brazil Games, projeto setorial de exportação desenvolvido em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (ApexBrasil). Com a comitiva formada, o objetivo é levar à conferência todo o potencial da indústria de jogos digitais do País, o qual tem se consolidado como um dos mercados mais promissores do setor.

A GDC 2025 acontece entre os dias 17 e 21 de março, no Moscone Center, em São Francisco. Durante o evento, além das oportunidades de negócios e networking, quatro estúdios brasileiros terão seus jogos expostos no estande do Brazil Games para que o público possa testá-los.

São eles: 1M Bits Horde, com "Nested Lands"; Fira Soft, com "Kriophobia"; Hermit Crab Game Studio, com "Rumble Kong League"; e PushStart, com "Glitchers Hack’em Up".

Segundo Patrícia Sato, gerente executiva do Projeto Brazil Games, a presença brasileira na GDC reforça a posição do País como líder na América Latina e um dos cinco maiores mercados de games do mundo, com mais de 103 milhões de jogadores.

“Esse ecossistema em expansão tem tornado o País um destino cada vez mais atraente para parceiros internacionais e para oportunidades de investimento. Nossa expectativa para a GDC 2025 é gerar mais de US$ 45 milhões em contratos entre estúdios brasileiros e empresas estrangeiras”, afirmou.

A lista completa dos 48 estúdios que integram a comitiva brasileira inclui nomes como Arvore Immersive, Behold Studios, BitCake Studio, Cavylabs, Double Dash Studios, Flux Games, Glitch Factory, Hermit Crab Game Studio, QUByte Interactive, VRMonkey e Webcore Games, entre outros.

Além das exposições e rodadas de negócios, a Abragames marcará presença no Economic Policy and Ecosystem Workshop, que acontece em 17 de março. Durante o painel, Rodrigo Carneiro, gestor da Aceleradora Internacional do Brazil Games, apresentará detalhes sobre o lançamento da iniciativa e os impactos esperados para o crescimento da indústria nacional de games.