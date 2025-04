Plataforma promete ajudar comunidade gamer a economizar e comprar com mais segurança

Foto: Captura de tela / Compare Games Compare Games oferece aos jogadores uma plataforma completa com comparador de preços, venda de jogos e produtos digitais

Com objetivo de facilitar a vida do público gamer na hora de buscar os melhores preços de jogos e produtos relacionados, a plataforma Compare Games foi relançada no cenário brasileiro.Fundada originalmente em 2011, a ferramenta retorna com uma proposta ampliada, oferecendo recursos de comparação de preços, venda de produtos digitais e um ambiente voltado para informação e comunidade.

Segundo Leonardo Leme, CEO da Compare Games, a proposta da plataforma é centralizar o acesso a jogos, consoles, periféricos e conteúdos informativos em um único lugar. “Queremos trazer luz ao acesso a produtos digitais, aos melhores preços e à informação qualificada. A ideia é que o usuário economize e tenha mais segurança ao decidir onde e como comprar”, afirma.

Foto: Arquivo pessoal Leonardo Leme, CEO da Compare Games, comenta que a proposta da plataforma é centralizar o acesso a jogos, consoles, periféricos e conteúdos informativos em um único lugar

Um dos principais destaques é a ferramenta que dá nome à plataforma, o comparador de preços. Presente desde a versão original, o recurso foi ampliado e agora inclui não apenas mídias físicas, mas também periféricos, acessórios e gadgets voltados ao universo gamer. Além disso, o site passou a vender diretamente gift cards e jogos digitais para Nintendo, PlayStation e Xbox, respondendo à crescente digitalização do mercado.

Nos próximos meses, a Compare Games pretende implementar um comparador internacional de preços digitais. A nova funcionalidade permitirá comparar valores praticados por lojas online em diferentes países, como México e Estados Unidos. “Queremos aprofundar a comparação com dados reais e atualizados, para que o usuário tenha acesso às melhores ofertas tanto no Brasil quanto em outros mercados”, explica Leonardo.

De acordo com ele, mais do que apenas mostrar preços, a Compare Games aposta na oferta de conteúdo informativo. A plataforma conta com um blog atualizado com notícias e análises, além da “Comparepedia” — uma enciclopédia com informações sobre jogos, consoles e acessórios. As avaliações agregadas de sites especializados como MetaCritic e OpenCritic também fazem parte do serviço.

“Nosso foco é ajudar o usuário a tomar uma decisão bem informada, não apenas pelo preço, mas também pela qualidade do jogo ou do produto. Queremos que a plataforma seja um verdadeiro ‘decisor gamer’, que informe, recomende e ajude a economizar”, pontua o CEO.

Leia mais Como os games podem ajudar a salvar e melhorar o mundo

Gamers usam sua influência para criar senso de comunidade e impacto social

Gamers abraçam causas sociais e transformam empatia em ação concreta Sobre o assunto Como os games podem ajudar a salvar e melhorar o mundo

Gamers usam sua influência para criar senso de comunidade e impacto social

Gamers abraçam causas sociais e transformam empatia em ação concreta

Ferramenta útil para pais e responsáveis, além de criar senso de comunidade

Embora voltada principalmente ao público gamer, a plataforma também pode ser útil para pais e responsáveis. A comparação de preços facilita o entendimento sobre quanto custa um determinado item desejado por filhos e filhas, permitindo um planejamento de compras mais consciente.

A possibilidade de comprar gift cards digitais também pode servir como forma de controle, ao estabelecer limites de gastos por meio de créditos pré-pagos. A Compare Games, no entanto, não possui ferramentas próprias de controle parental.

Outra frente da Compare Games está na busca por engajar os usuários em uma comunidade ativa. O site está integrado a um servidor no Discord, onde os jogadores podem trocar informações, tirar dúvidas e compartilhar experiências. Também foi criado um sistema de fidelidade gamificado, que recompensa usuários com pontos por interações como cadastros, compras e avaliações.

“Estamos muito animados com essa nova fase. Queremos que o Compare Games seja um verdadeiro point gamer, onde as pessoas encontrem economia, informação e interação com outros jogadores”, destaca Leonardo Leme.

A expectativa é que a plataforma continue evoluindo com base no feedback dos usuários e em parcerias estratégicas com empresas do setor. O objetivo é consolidar-se como uma ferramenta essencial para o consumidor gamer no Brasil e, futuramente, em outros mercados da América Latina e América do Norte.

Para acessar a plataforma, basta acessar o site comparegames.com.br.