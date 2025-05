100% atualizado, torneio de Bomba Patch está com inscrições abertas em Fortaleza

Foto: Bomba Patch / Reprodução Gratuito, campeonato de Bomba Patch 2025 será realizado em Fortaleza com premiação em dinheiro e nostalgia do PlayStation 2

Fãs e competidores de Fortaleza viverão a nostalgia dos tempos de locadora com o retorno triunfal do Bomba Patch. No dia 28 de junho, a Federação Cearense de Esporte Eletrônico (FCDEL), em parceria com a Estácio, realiza um torneio presencial gratuito do clássico do PlayStation 2.

A competição começa às 9 horas, na unidade Parangaba, e promete reunir veteranos e novatos para disputar a versão mais recente do Super Bomba Patch 2025, com direito a premiação em dinheiro para os melhores colocados. Com vagas limitadas, as inscrições estão abertas e são 100% gratuitas.

“A importância desse evento é fazer o resgate das memórias da galera que jogava nas locadoras, que tem esse apego emocional pelo Bomba Patch. É um jogo que está se atualizando até hoje mesmo sendo do Play 2, e que tem uma fanbase gigante”, explica Washington Lemos, presidente da FCDEL.

“A gente quer incluir o máximo de pessoas possíveis dentro desse cenário do esporte eletrônico. Queremos dizer para elas: existe um mercado para vocês”, completa Washigton.

O Bomba Patch é um mod brasileiro criado em 2007 por Allan Jefferson, que ganhou fama por manter os dados do jogo atualizados quase que em tempo real, com elencos oficiais, competições nacionais e internacionais, além de eventos culturais e políticos que viralizam na internet. O jogo se tornou fenômeno nas locadoras do País desde sua criação, mantendo-se vivo até hoje circulam entre os fãs.

A trilha sonora do jogo também virou símbolo da cultura gamer brasileira. A música tema “Bomba Patch”, de MC Doidera, é conhecida pelo refrão que traduz o espírito do jogo:

“Cem por cento atualizado, é ruim de aturar, Bomba Patch virou moda, todo mundo quer jogar.”

Para garantir a participação no evento, basta se inscrever gratuitamente no site Pro Gamers, clicando aqui.