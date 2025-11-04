Foto: SNK World Championship O maranhense LauYagami se tornou o primeiro não-japonês a vencer uma modalidade do SNK World Championship

De maneira inédita, o Brasil conquistou o título mundial de The King of Fighters XV (KOF XV). O feito histórico veio pelas mãos do jogador LauYagami, da equipe Comite Games, que venceu o lendário Xiaohai, da Falcon Esports, no SNK World Championship 2025, um dos torneios mais prestigiados do gênero de luta. Além de garantir a glória eterna, o brasileiro faturou uma premiação de mais de R$ 2,6 milhões.

A vitória teve contornos épicos. LauYagami iniciou a fase final na Losers Bracket (chave inferior), o que significava que qualquer derrota o eliminaria da disputa. Ainda assim, o jogador que é do Maranhão superou três séries melhor de três (MD3) por 2×1 e chegou à grande final contra Xiaohai, que vinha invicto da Winners Bracket (chave superior).

Leia mais Cearense João Victor é anunciado por Carlo Ancelotti para o Mundial de Futebol Virtual

Fortaleza recebe arena gamer de 700 m² durante o Festival Tamo Junto BB 2025 Sobre o assunto Cearense João Victor é anunciado por Carlo Ancelotti para o Mundial de Futebol Virtual

Fortaleza recebe arena gamer de 700 m² durante o Festival Tamo Junto BB 2025

Por causa do formato, o chinês precisava de apenas uma melhor de cinco (MD5) para ser campeão, enquanto Lau precisava vencer duas.

Na primeira série, Xiaohai confirmou o favoritismo e venceu por 2×0, obrigando o brasileiro a buscar forças para o que seria o maior desafio da carreira. E foi exatamente o que aconteceu. Com uma performance marcada pela frieza e precisão nos momentos decisivos, Lau venceu a segunda série por 3×2, “resetando” a chave e forçando o confronto final.

Na decisão derradeira, o brasileiro apostou em um trio formado por Angel, Hinako e Chizuru, enquanto Xiaohai escolheu Iori, Benimaru e Isla. As lutas foram intensas, alternando domínio entre os dois lados, mas a Chizuru de Lau se tornou o símbolo da virada. Em várias partidas, a personagem foi decisiva ao punir erros milimétricos do adversário e garantir o reset que reacendeu a esperança brasileira.

A série final começou tensa. Xiaohai venceu as duas primeiras partidas e ficou a um passo do título. Foi então que o brasileiro reagiu. Com a Hinako, LauYagami devolveu a pressão, empatou em 2×2 e levou a disputa à quinta e última partida. No confronto decisivo, Xiaohai começou melhor, mas Lau virou o jogo com uma sequência espetacular de ataques com Angel, eliminou o Iori e, em seguida, derrotou Benimaru e Isla, encerrando o duelo com um agarrão cinematográfico que fez a torcida vibrar em todo o mundo.

Com o resultado, LauYagami se tornou o primeiro não-japonês a vencer uma modalidade do SNK World Championship, um marco na história dos Fighting Games. A conquista também reforça a ligação do Brasil com The King of Fighters, série que moldou gerações de jogadores nos fliperamas e segue sendo uma das mais populares do País.