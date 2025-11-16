Furia conquista 4º título internacional de CS2 e Brasil chega embalado para o Major 2025

Wanderson Trindade é coordenador da Central de Dados e repórter do O POVO+, com uma paixão declarada por contar as histórias de quem faz a indústria dos jogos eletrônicos acontecer. Especializado na cobertura do universo dos games no Ceará, no Brasil e no mundo, acompanha de perto tanto o cenário competitivo quanto o desenvolvimento de jogos. Autodescrição: Homem pardo de cabelos ondulados, Wanderson aparece na foto usando óculos e fones de ouvido, com um sorriso no rosto que traduz sua energia e entusiasmo pelo tema.
Parece notícia repetida, mas não é! O time brasileiro da Furia voltou a levantar um troféu internacional de Counter-Strike 2, ao derrotar a Falcons por 3 a 1, na manhã deste domingo, 16. Com a vitória, a Pantera garantiu o título do Blast Rivals Hong Kong, último campeonato Tier S antes do StarLadder Major Budapest 2025.
A conquista marca um semestre histórico: este foi o quarto título da Furia em 2025 e o terceiro consecutivo, depois das vitórias no Fissure Playground 2, Thunderpick World Championship 2025 e IEM Chengdu 2025. A equipe formada por Yuurih, Kscerato, FalleN, Yekindar e Molodoy chega ao Major na melhor fase de sua história.
A série decisiva começou com um golpe duro. Na Inferno, mapa de abertura, a Falcons controlou completamente o jogo e venceu por 13 a 3, deixando a Furia em desvantagem logo no início.
O empate veio na Nuke, onde os brasileiros ajustaram a defesa, se impuseram nos momentos críticos e fecharam por 13 a 9, recolocando a série nos trilhos.
Com o confronto em equilíbrio, os dois mapas seguintes foram definidos nos detalhes — e nas prorrogações duplas.
Na Train, a Furia conseguiu abrir vantagem nas trocas finais e levou por 19 a 15, virando a série. Já na Mirage, novamente em overtime duplo, o time confirmou o título ao vencer por 19 a 16, coroando mais uma performance de alto nível.
Premiação e foco total no Major
Pelo título, a Furia faturou US$ 125 mil, enquanto a Falcons ficou com US$ 75 mil pelo vice. Mais importante que a premiação, porém, é o momento: o time brasileiro chega ao Major como favorito, com ritmo, confiança e resultados consistentes.
O StarLadder Major Budapest 2025, principal torneio do ano, acontece de 24 de novembro a 14 de dezembro, e pode consolidar de vez o ano dominante da equipe.