Wanderson Trindade é coordenador da Central de Dados e repórter do O POVO+, com uma paixão declarada por contar as histórias de quem faz a indústria dos jogos eletrônicos acontecer. Especializado na cobertura do universo dos games no Ceará, no Brasil e no mundo, acompanha de perto tanto o cenário competitivo quanto o desenvolvimento de jogos. Autodescrição: Homem pardo de cabelos ondulados, Wanderson aparece na foto usando óculos e fones de ouvido, com um sorriso no rosto que traduz sua energia e entusiasmo pelo tema.
Dezembro começa com duas iniciativas que integram educação, tecnologia e esporte em Fortaleza. A partir desta quinta-feira, 4, o Cuca José Walter recebe novamente o Sana E-Sports. Nesta edição, o evento reunirá as finais de competições escolares de games e atividades culturais. Evento acontece até sábado, 6.
O lançamento oficial do Sana E-Sports ocorreu às 10 horas desta quinta, no teatro do Cuca José Walter. O encontro marcou a abertura da programação de jogos eletrônicos e também a celebração das finais dos Jogos Escolares do Ceará, com participação da Fundação Sana.
Em parceria com a Federação Cearense de Esportes Eletrônicos (FCDEL), serão realizadas as finais presenciais dos Jogos Escolares do Ceará, com disputas entre os melhores classificados do Estado nas seguintes modalidades:
Free Fire
Pokémon
eFootball
League of Legends (LoL)
Além das competições, o espaço receberá áreas de freeplay, batalha de rimas e ativações voltadas ao público geek.
Copa Sana Esportes Sub-14
A nova geração do futebol cearense também terá espaço na programação. Entre os dias 13 e 14 de dezembro, vai acontecer a Copa Sana Esportes Sub-14, que reunirá equipes de toda Fortaleza. Diretamente da Areninha do Bom Jardim, o torneio terá premiação em dinheiro e transmissão ao vivo pelo YouTube @tanobidpodcast.
Contando com presença de olheiros de clubes locais e de outros Estados, as partidas também serão acompanhadas de atrações para o público, como futebol de sabão, futmesa, videogames e atividades interativas.
Serviço
Sana E-Sports
Quando: Dias 4, 5 e 6 de dezembro de 2025 Onde: Cuca José Walter – Fortaleza/CE
Copa Sana Esportes Sub-14
Quando: Dias 13 e 14 de dezembro de 2025 Onde: Areninha do Bom Jardim – Fortaleza/CE Transmissão: @tanobidpodcast (YouTube)