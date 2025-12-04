Foto: Game Station Espaço repaginado traz primeira montanha-russa da rede, arena de realidade virtual e novo boliche. Festa de inauguração terá entrada gratuita em 17 de dezembro

Fortaleza vai ganhar um novo ponto de encontro para famílias e fãs de entretenimento indoor. O Game Station reinaugura seu parque no Shopping RioMar Fortaleza apresentando uma versão totalmente reformulada. O espaço, que existe há mais de duas décadas na Cidade, retorna com projeto inspirado em parques urbanos, novos brinquedos de grande porte e uma proposta mais tecnológica.

A renovação redesenhou o parque quase por inteiro. Mesmo com a redução da área total, de 3.782 m² para 3.058 m², o Game Station ganhou amplitude visual, integração entre ambientes e um layout para circulação mais fluida. A estética também foi atualizada: iluminação contemporânea, áreas de descanso com ombrelones e espaços “instagramáveis”, como a estrutura do “I love Fortaleza”, que passa a integrar o cenário.

Entre as novidades, está a primeira montanha-russa da rede Game Station, além do Time Jump, brinquedo de grande porte que replica dentro do shopping a sensação de um parque de rua. O local abriga ainda um carrossel clássico, uma arena de realidade virtual e um conjunto de atrações ampliado.

São mais de 92 máquinas, incluindo 27 voltadas ao público infantil. O boliche também foi refeito: agora são seis pistas profissionais, mobiliário novo e ambientação própria.

Espaço infantil

O espaço infantil, com o KidPlay de 90 m², recebeu reforços estruturais e melhorias de segurança. Já o Bumper Car, o tradicional carrinho de bate-bate, ocupa 160 m² e continua entre as atrações mais procuradas. A área de festas infantis ganhou cinco novos salões equipados para recepções e aniversários, e a sala de vendas foi modernizada para melhorar o atendimento às famílias.

A reestruturação também alcançou a operação do parque. Caixas, postos de troca, área de snacks e o caixa exclusivo do boliche foram redesenhados com foco em organização e fluxo. Video walls e ambientações renovadas completam o novo conjunto.

Segundo Paula Margolis, vice-presidente do Grupo Game Station, o investimento marca um “renascimento” da unidade no Ceará. “Reformamos cada detalhe para entregar um parque mais moderno, tecnológico e repleto de diversão. Tudo foi pensado para proporcionar momentos inesquecíveis, com mais emoção, conforto e encantamento”, afirma.

Inauguração aberta ao público

A festa oficial de reinauguração acontece em dia 17 de dezembro, das 16h às 20h, com entrada gratuita. O evento terá DJ, personagens circenses, promoções especiais e distribuição de brindes.