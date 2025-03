Com o Parque do Cocó de cenário, jogo educativo promove cultura e consciência ambiental

Foto: Coletivo FlowerBots / Reprodução Disponível para dispositivos Android, o jogo apresenta Isa como protagonista em uma missão que une elementos culturais e fantasia

Inspirado nas trilhas do Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza, um jogo de celular tem apresentado aventura e cultura aos seus jogadores. Desenvolvido pelo Coletivo FlowerBots, "Isa e o Cocó Encantado" combina uma narrativa envolvente que mergulha no universo nordestino, misturando puzzle e combate em um cenário 2D repleto de magia.

Disponível para dispositivos Android, o jogo apresenta Isa como protagonista em uma missão que une elementos culturais e fantasia. Com a motivação de realizar o sonho de sua mãe, Judite, de se tornar médica, a personagem enfrenta desafios que vão desde resolver enigmas até combater inimigos que ameaçam a floresta.

Leia mais Como os games podem ajudar a salvar e melhorar o mundo

Gamers usam sua influência para criar senso de comunidade e impacto social

Gamers abraçam causas sociais e transformam empatia em ação concreta Sobre o assunto Como os games podem ajudar a salvar e melhorar o mundo

Gamers usam sua influência para criar senso de comunidade e impacto social

Gamers abraçam causas sociais e transformam empatia em ação concreta

A história explora temas como família, determinação e preservação ambiental, promovendo a valorização da rica biodiversidade e cultura local.

Ao instalar gratuitamente em seu celular, o jogador tem a liberdade de explorar o Parque do Cocó, interagir com o ambiente e coletar itens como flores, fungos e penas de pássaros. Com comandos direcionais, de ataque e de input, as fases apresentam desafios crescentes, exigindo habilidade e estratégia para derrotar inimigos que variam em tamanho e força. Cada fase culmina em um pedaço da chave necessária para abrir “A botija de ouro”, reforçando o espírito de conquista e superação.

O clímax do jogo ocorre com a derrota do Monstro Caçador, a libertação dos animais capturados e o encontro com a Caipora, a mítica guardiã da floresta. Ela recompensa Isa com a botija de ouro, completando sua jornada heroica e celebrando a conexão entre natureza e cultura.

abrir (Foto: Coletivo FlowerBots / Reprodução)"Isa e o Cocó Encantado" é um jogo para celular de aventura e cultura ambientado no Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza (Foto: Coletivo FlowerBots / Reprodução)"Isa e o Cocó Encantado" é um jogo para celular de aventura e cultura ambientado no Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza (Foto: Coletivo FlowerBots / Reprodução)"Isa e o Cocó Encantado" é um jogo para celular de aventura e cultura ambientado no Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza (Foto: Coletivo FlowerBots / Reprodução)"Isa e o Cocó Encantado" é um jogo para celular de aventura e cultura ambientado no Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza

Leia mais As cearenses que estão revolucionando o desenvolvimento de games

Jogo cearense une cangaço e futurismo para refletir o destino da humanidade Sobre o assunto As cearenses que estão revolucionando o desenvolvimento de games

Jogo cearense une cangaço e futurismo para refletir o destino da humanidade

"Isa e o Cocó Encantado"

"Isa e o Cocó Encantado" está disponível para dispositivos mobile e pode ser instalado de maneira gratuita por meio do Google Play Store.



A produção de "Isa e o Cocó Encantado" ficou a cargo de Victor Hugo, enquanto o roteiro foi escrito por Camila de Andrade. O game design foi responsabilidade de Tassi Ribeiro e Renata Barros. A direção de arte e o design da interface (UI) foram conduzidos por Chris Mendes, com a arte 2D criada por Vladson Alves e Pedro Castro.

A programação ficou com Hermen Jame e Ismael Maciel, enquanto o som foi desenvolvido por Gesiel Patricio. A parte de social media e narração foi realizada por Isabela Souza.