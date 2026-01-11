Virgínia, a influencer que fez da própria vida um negócio milionário

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Apresentadora, influenciadora e empresária Virgínia Fonseca

Para os milhões de fãs e seguidores, ela é uma celebridade. Uma autêntica empreendedora de sucesso que venceu na vida muito jovem mesmo sem ter uma formação superior. Vida de luxo, viagens, um corpo “perfeito” e números astronômicos que tornam sua carreira bem-sucedida são uma inspiração para quem acompanha diariamente as publicações de Virgínia Fonseca

Para os mais críticos, ela é uma alpinista social. Uma espécie de “trambiqueira” que tem ido cada vez mais longe simplesmente exibindo para a internet sua rotina, família e a beleza de ser fútil. Fato é que, como diz o bordão da cantora Anitta, “falem bem ou falem mal”, o nome de Virgínia não sai do topo.

Diferente de uma onda que vai e volta, ela está o tempo todo na crista. Tudo o que menciona a influenciadora digital, empresária e apresentadora, por mais banal que pareça, gera um engajamento fenomenal.

Virgínia Pimenta da Fonseca Serrão nasceu em 6 de abril de 1999, em Danbury, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Tem dupla nacionalidade, pois é fruto do casamento de uma brasileira, a empregada doméstica Maria Margareth Pimenta Serrão, e de um português-americano, o empresário Mário Constantino Serrão, que se conheceram nos EUA. A mãe, que era faxineira, hoje é braço direito em praticamente todos os projetos da filha.

Um episódio simboliza a relação das duas: Margareth tinha o sonho de conhecer um lugar para onde arrumou a mala de uma antiga patroa, as Bahamas, e esse foi o presente de aniversário que Virgínia deu a ela em 2024.

A influenciadora passou os primeiros anos de vida no país americano, mas mudou-se para o Brasil ainda pequena, com três anos. A maior parte da infância foi vivida em Governador Valadares, cidade de Minas Gerais de onde é a família materna.

Ela estudou em escola pública e concluiu o ensino médio pelo EJA (Educação de Jovens e Adultos), modelo conhecido antigamente como supletivo, após interromper os estudos no fim do ensino fundamental.

Na adolescência, por volta dos 17 anos, passou um tempo em Portugal, terra do pai. Foi lá que, em 2016, após seguir o conselho de uma prima para que criasse um canal no YouTube, ela deu início à carreira como criadora de conteúdo.

O objetivo, segundo a própria narrou em um vídeo do canal, era ter um passatempo, pois se sentia solitária. Por isso os primeiros vídeos abordavam temas como moda, beleza, vlogs e pegadinhas. Mas desde que começou na internet, Virgínia mostrou que deixaria sua marca.

No terceiro vídeo publicado, em que compartilhou uma playlist de funk, ela já alcançou mais de 100 mil inscritos no canal. Quando retornou ao Brasil, se estabeleceu em Londrina, no Paraná, onde morou de 2018 a 2020.

Foi o período em que Virgínia se relacionou com o youtuber Pedro Afonso Rezende Posso — um ponto de virada que a apresentou para uma geração hiperconectada. Antes de consolidar a carreira digital, tentou seguir como DJ e chegou a tocar em festas. A carreira não se consolidou, mas serviu de experiência.

A parceria profissional coincidiu com um relacionamento que se tornou parte central do conteúdo dos dois canais. Do pedido de namoro ao anúncio do término, o engajamento cresceu de forma contínua, sobretudo entre o público adolescente.

O relacionamento seguinte, com o cantor Zé Felipe, filho do também cantor Leonardo, seguiu a mesma dinâmica. Assumido em julho de 2020, quando Virgínia mudou-se para Goiânia, evoluiu rapidamente para convivência, casamento virtual em 2021, devido à pandemia de Covid-19, e a chegada dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. A exposição familiar se tornou um ativo central do negócio.

Quando engravidou de Maria Alice, a primogênita, Virgínia criou um perfil no Instagram para a filha. De lá para cá, com a chegada de Maria Flor, o perfil tornou-se “mariasbaby”— página que conta com mais de 6 milhões de seguidores.

O filho mais novo, José Leonardo, nascido em setembro de 2024, também não demorou a ter sua imagem repercutida nas redes — antes mesmo do nascimento, aliás, com fotos dos ultrassons e do quarto.

A foto após o parto, imagens da barriga e outros momentos até a alta hospitalar geraram bastante interação com os fãs sobre maternidade. A relação com Zé Felipe também passou a ser exposta. A vida sexual do casal, inclusive, era tema recorrente de entrevistas e posts.

Paralelamente, Virgínia avançou como empresária. Em 2020, fundou a WePink, uma marca de cosméticos voltada para o público feminino, com destaque para perfumes e body splashes.

A empresa é uma parceria com a empresária do ramo da beleza, Samara Pink, e tem registrado faturamento expressivo. Foram R$ 114 milhões em um único mês de 2023, com centenas de milhares de produtos vendidos.

Virgínia também se tornou sócia de empresas de estética, abriu uma agência de marketing digital e lançou a Talismã Digital, voltada ao agenciamento de influenciadores.

Além disso, fez muito sucesso nas duas primeiras temporadas do “PodCats” ao lado de Camila Loures, com episódios de 100 milhões de visualizações no YouTube. Em 2023, foi destacada como a celebridade que mais influencia a Geração Z do Brasil de acordo com o Most Influential Celebrities 2023 (Ipsos).

A expansão chegou à televisão em 2024, quando estreou como apresentadora do programa semanal “Sabadou com Virgínia”, no SBT, o que garantiu à emissora um aumento da audiência para o horário.

O número de visualizações das produções de Virgínia e seu engajamento são tão altos que há fila de espera de clientes que disputam fechar trabalhos com a influenciadora para propagandas de suplementos alimentares, produtos de beleza e infantis.

Em 2025, anunciou que a abertura de uma academia de alto padrão em Goiânia, com investimento de R$ 5 milhões. 2025, por sinal, foi um ano bastante movimentado na vida da influenciadora.

Virgínia foi convocada a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, o que voltou as atenções da população brasileira à promoção irregular de jogos de azar online por influenciadores digitais.

A convocação feita pela relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), tinha o objetivo de esclarecer o envolvimento de influenciadores em campanhas publicitárias de casas de apostas. As casas, por sua vez, utilizam a influência digital para atrair apostadores, principalmente públicos vulneráveis.

A suspeita era de que vários influencers, incluindo Virgínia, recebiam comissões baseadas nas perdas financeiras dos apostadores, prática chamada de “cachê da desgraça alheia” e apontada como um problema de saúde pública e mental devido ao impacto negativo nas famílias brasileiras.

O Senado Federal decidiu rejeitar o relatório final da CPI, que tinha, entre os pedidos apresentados, o de indiciamento de Virgínia por estelionato e propaganda enganosa.

O fim do casamento com Zé Felipe foi oficializado em maio de 2025, após cinco anos de relacionamento. A separação foi anunciada cinco dias depois do anúncio de que Virgínia seria a nova rainha de bateria da Acadêmicos da Grande Rio, substituindo a atriz Paolla Oliveira.

No fim de outubro de 2025, o jogador do Real Madrid, Vinicius Jr., oficializou o relacionamento com Virgínia. Os rumores foram confirmados pelo pedido de namoro em um post que rendeu mais de 8 milhões de curtidas.

No Instagram, os dois publicaram um registro juntos e os detalhes do encontro especial com pétalas de rosa, urso de pelúcia, balões e joias em um quarto de hotel.

Poderia ser apenas um compartilhamento comum no roteiro diário de publicações de uma mulher reconhecidamente religiosa. Em se tratando de Virgínia, porém, o timing não pareceu por acaso.

Quem correu para conferir, caiu em uma sequência de stories que pareciam ter previsto o “boom” de visualizações que viria: fotos de viagem, com os filhos, e a influenciadora divulgando, como de costume, seus produtos.

Após a imagem com a aparente “farpa” para Zé Felipe, novamente uma série de exposições na “vitrine virtual” da empresária.

Apesar da separação, Virgínia e Zé Felipe reafirmam constantemente o respeito mútuo e a importância da família que construíram juntos.

As crianças têm residência fixa em Goiânia com a mãe, mas a guarda é compartilhada com o pai, com visitas e uma pensão estimada em R$ 60 mil paga mensalmente por ele, conforme o acordo de divórcio.

A lógica de transformar a vida privada em produto se tornou um dos pilares da estratégia de Virgínia Fonseca — e há conceitos que explicam esse fenômeno.

A teoria do marketing digital, que tem como um dos nomes mais proeminentes o professor americano Jonah Berger, autor do livro “Contágio: por que as coisas pegam?” (no original, Contagious: why things catch on), lista alguns pontos que são encontrados nos conteúdos de maior sucesso da internet.

A tese central do autor é que produtos, ideias e conteúdos se tornam “contagiosos” ou virais não principalmente por publicidade cara, mas pela influência social e pelo boca a boca (online e offline).

Virgínia dá “check” nisso, pois seu conteúdo foca em autenticidade, criação de desejo e conexão profunda com o público, transformando sua vida pessoal em conteúdo estratégico.

As histórias que ela compartilha sobre família, gravidez, casamento e detalhes íntimos mexem com as emoções das pessoas que a acompanham — e até com as de quem não acompanha mas fica sabendo. Tem como pilares o branding, storytelling e engajamento.

A adoração que o público tem por ela, portanto, deve-se a uma combinação de fatores que incluem seu estilo de vida aspiracional, o uso estratégico das redes sociais e sua bem-sucedida carreira como empresária e influenciadora.

Assim, ao transformar cada etapa da vida em conteúdo, Virgínia consolidou-se como uma das figuras mais influentes da internet brasileira e protagoniza um caso emblemático do poder econômico da atenção.