O POVO passa a ser signatário do Ceará 2050, que entra na etapa de governança

Foto: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASIL, 12-06-2024 Assinatura termo O POVO e Ceará 2050 com as presenças de Luciana Dummar (presidente do O POVO), professor Custódio Almeira (reitor da UFC) Eudoro Santana, Alexandre Cialdini, Maia Jr., Célio Fernando, Socorro França, Barros Neto (Foto Joao Filho Tavares O Povo)

O Ceará 2050, plataforma colaborativa de planejamento estratégico de longo prazo, iniciou um novo processo. No evento que consagrou o Grupo de Comunicação O POVO como signatário do projeto, a Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag) foi definida como a condutora da iniciativa do Estado. O plano entra agora na etapa de governança. A cerimônia de adesão do O POVO ao Ceará 2050 foi realizada ontem.

O termo de adesão foi assinado pela presidente institucional e publisher do O POVO, Luciana Dummar, e pelo reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida.

Luciana enfatizou a importância do Ceará 2050 para todas as esferas da sociedade e homenageou as autoridades e os colaboradores do plano. A presidente do O POVO reforçou que os planos postos devem estar abertos às atualizações e colocados em prática.

"Um bom plano tem que estar aberto para as atualizações, cada vez mais céleres da sociedade, da economia e da própria política. Para que isso aconteça, tudo deve ser discutido com todos os cearenses, precisa influenciar nossas políticas públicas e provocar compromissos públicos, precisa ser instrumento de cobrança de entidades representativas e dos movimentos sociais", afirmou em discurso.

"Hoje, o Grupo de Comunicação O POVO se torna signatário de um documento que pertence a todos os cearenses: o Ceará 2050. O documento se tornou lei, por meio de uma Emenda Constitucional em 2022, e guia as ações do governo do Ceará como plano estratégico Estadual de longo prazo", citou.

A adesão do O POVO ao Ceará 2050 foi recebida com alegria, garantiu o reitor Custódio Almeida. Os 70 anos da Universidade também receberam celebrações no momento.

Custódio classificou o Ceará 2050 como o mais importante instrumento de planejamento do Estado. "É o mais importante que a gente tem para pensar em tudo aquilo que é importante para você olhar todos os setores, segurança pública, saúde, economia, educação, meio ambiente, transição energética, e tudo isso faz parte da vida que nós queremos".

Iniciado em 2017 e lançado em março de 2022, o Ceará 2050 passa por várias atualizações. Segundo José Barros Neto, professor da UFC e coordenador da plataforma, houve, por exemplo, a implementação de medidas para o hidrogênio verde (H2V).

"Lá há ações para a indústria, empresas, academia. Há ações para diversas entidades da sociedade, que precisam debater e avançar. A gente deve pensar como um processo, e não como o produto", apontou Barros Neto.

O professor ressaltou a adesão do O POVO como uma ação relevante na divulgação do planejamento e uma forma de convidar mais entidades a se juntarem à iniciativa, como uma maneira de cobrar responsabilidades.

As mudanças também estarão relacionadas com a Reforma Tributária e no período pós-pandemia da Covid-19, explicou Alexandre Cialdini, secretário da Seplag, que representou o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), no evento.

"Todo o trabalho foi desenvolvido antes da pandemia e a gente tem que contemplar também algumas naturezas específicas da receita do Estado, das operações de crédito e das transferências. Nesse processo se dá a implantação da Reforma Tributária e outras reformas importantes".

O secretário também frisou o diálogo com a sociedade, que possibilita a incorporação de todos os segmentos, principalmente os marginalizados, a fim de estabelecer metas com o devido acompanhamento.

Responsável por inspirar o Ceará 2050 e idealizador do Fortaleza 2040, Eudoro Santana relembrou momentos na área do planejamento e a importância de projetos para diminuir a desigualdade em todo o Estado.

"A decisão da assinatura da Luciana [Dummar] é um compromisso de assumir esse documento. Um documento de futuro e de atitude, que abre perspectiva para a sociedade".

A parceria também foi reforçada com a capital cearense. Larissa Menescal, presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan), destacou o andamento do Fortaleza 2040 e garantiu o avanço do planejamento na Capital. "Desejo muito sucesso nessa parceria e nos colocamos também como parceiros, como apoiadores do eterno planejamento transformador em prol do desenvolvimento urbano, inclusivo, resiliente e sustentável".

