Log investiu mais de R$ 640 milhões no Ceará em 12 anos

A empresa logística Log contabiliza um investimento de mais de R$ 640 milhões em empreendimentos na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) desde o início de suas operações no Ceará, em 2012, consolidando a localidade como a maior praça das suas operações no Nordeste.

O portfólio local já soma quase 400.000 metros quadrados (m²) de área bruta locável (ABL), com planos de expansão contínuos. A empresa está prestes a entregar um galpão de 65.000 m² no terceiro trimestre e já iniciou as obras de um novo galpão de tamanho similar.

O diretor-executivo de operações da empresa, Marcio Siqueira, explica que a Log já dispõe de dois projetos no Estado, denominados Fortaleza 1 e 2, incluindo grandes locatários como a Amazon. Já o Fortaleza 3 está concluindo os dois galpões de 65.000 m².

Impacto local

A construção de cada novo galpão emprega de 250 a 300 trabalhadores diretos e indiretos, enquanto os empreendimentos logísticos em operação na região têm cerca de 5.000 pessoas em trânsito diariamente.

“É uma região que a gente sempre acreditou, entende que é um mercado de consumo muito forte, onde a gente está presente. A gente quer estar presente onde há um mercado de consumo muito forte e a gente vai continuar apostando nisso”, pontua.

Novo galpão

Com negociações em andamento, Marcio espera que o galpão Fortaleza 3 seja entregue com 70% de pré-locação. “Nossa velocidade de locação é muito forte. A gente tem menos de 1,5% de vacância nos nossos galpões.”

A área de e-commerce, que integra a negociação de produtos online, é a que apresenta maior procura nos galpões logísticos na região, apesar de ter diminuído a velocidade de crescimento desde a pandemia de covid-19, afirma Marcio.

Além disso, os segmentos de alimentos e bebidas, farmacêutico e autopeças têm demandado áreas consideráveis, na visão do gestor. Entretanto, nomes de empresas não foram divulgados, mas a Log já atua com grandes marcas como Amazon, Magazine Luiza, Casas Bahia, Assaí e Mercado Livre.

Foco na Região Metropolitana

Marcio comenta, ainda, que novos investimentos diversos no Ceará fomentam a economia local, atraindo a atenção da Log. Todavia, o diretor-executivo explica que o foco das operações no Estado permanece na RMF.

A trajetória de expansão da empresa faz parte de um plano estratégico, denominado "Log dois milhões", que visa desenvolver dois milhões de metros quadrados de novas instalações de 2025 a 2028 no Brasil, com investimentos de até R$ 900 milhões por ano.

Cerca de 33% do plano está destinado à região Nordeste, refletindo a importância estratégica do mercado da região para a empresa, que já atua em polos como Salvador, Recife, Maceió, Natal, Feira de Santana e João Pessoa.

A Log atua com uma abordagem integrada, que inclui desde a prospecção de terrenos até a gestão condominial. A empresa também faz questão de utilizar fornecedores locais para garantir a economia e o desenvolvimento regional. (Colaborou Beatriz Cavalcante)



