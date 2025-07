Natura assume compromisso de se tornar 100% regenerativa

Foto: Leandro Santos/Divulgação Natura João Paulo Ferreira diz que o compromisso da empresa é gerar um valor para sociedade maior que o financeiro

"É possível sim você transformar desafios socioambientais em oportunidades de negócio", a fala é da Ana Costa, vice-presidente de Sustentabilidade, Jurídico e Comunicação da Natura. Ana abriu o evento, em São Paulo, no último dia 4, em que a multinacional de cosméticos, produtos de beleza, higiene e cuidado pessoal anunciou uma nova visão de sustentabilidade: a regeneração.

A proposta apresentada também pelo CEO da Natura, João Paulo Ferreira, é o compromisso empresarial de até 2050 ser uma empresa 100% regenerativa. O objetivo é gerar um valor para a sociedade maior do que o resultado financeiro.

A estratégia é que "cada processo irá alimentar a natureza, as comunidades humanas e as relações entre elas, numa dinâmica de enriquecimento mútuo".

A diretora de sustentabilidade e regeneração da Natura, Angela Pinhati, traduz o que foi batizado de Visão 2050 como "tomar decisões alinhadas com a vida. A vida está no centro das decisões, no entorno, a natureza".

A terminologia regenerativa é uma novidade no meio empresarial e vai além da sustentabilidade tradicional. A Natura, a primeira companhia de capital aberto a receber a certificação de Empresa B pelo B Lab, organização internacional que atesta negócios que combinam lucro e impacto socioambiental positivo ainda em 2014, aposta no conceito que, para além de reduzir impactos negativos, é "necessário curar, restaurar, regenerar".

Jéssica Silva, co-CEO do Sistema B Brasil, avança na definição de empresa regenerativa. "As empresas, por muito tempo, não entenderam essa responsabilidade de regenerar. Ainda temos muito o conceito da empresa que naturaliza extrativar os recursos, sejam eles naturais, humanos, de vários outros aspectos. Quando falamos sobre a regeneração e trazemos ela para o ambiente do negócio, que é uma palavra da biologia, estamos começando a integrar essa função que a empresa tem que ter na sociedade, no ambiente que ela está ali colocada", analisa.

A Visão 2050 atualiza as metas de 2030 da Natura em relação aos produtos, fornecedores, colaboradores, rede de venda por relações, marcas e investidores. A Natura reforça o compromisso de quantificar o valor da vida.

Para isso, adota no dia a dia dos negócios o iP&L (Integrated Profit and Loss) que reconhece, além do desempenho financeiro (capital produzido), três fluxos de valor que movem um negócio: o capital natural, o capital social e o capital humano.

O documento de mais de 60 páginas sobre a Visão 2050 da Natura esclarece que o iP&L, ao atribuir valor monetário a esses impactos, permite que a empresa tome decisões mais equilibradas entre a geração de resultados financeiros e a geração de valor para a humanidade e para o planeta.

