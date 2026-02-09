VaiVem já ajudou 4,5 mil trabalhadores a acessar empregos no CE

Foto: Samuel Setubal ￼GOVERNO do Ceará disponibiliza o programa VaiVem para trabalhadores desempregados

Resumo O Programa VaiVem oferece transporte metropolitano gratuito no Ceará para facilitar o acesso de trabalhadores ao mercado de trabalho

O benefício gera uma economia mensal de até R$ 700 para os usuários e remove barreiras financeiras para a realização de entrevistas de emprego

Expandido para desempregados e autônomos, o programa já entregou mais de 35 mil cartões e iniciou operações na região do Cariri

Para obter o cartão e as 40 passagens gratuitas, os interessados devem procurar o IDT apresentando seus documentos básicos e realizar o cadastro biométrico.

O Programa VaiVem, do Governo do Ceará, em operação desde 2023, tem ampliado o acesso de trabalhadores ao mercado de trabalho ao reduzir os custos de deslocamento entre municípios.



Conforme a Secretaria do Trabalho do Estado, cerca de 4,5 mil pessoas conseguiram acessar o mercado de trabalho a partir do uso do benefício, que garante transporte público gratuito na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).



Os dados foram apresentados pelo secretário estadual do Trabalho, Vladyson Viana, em entrevista concedida ao O POVO CBN.

De acordo com ele, o programa vem atuando como suporte para trabalhadores que enfrentavam dificuldades financeiras para chegar a entrevistas de emprego ou a serviços de intermediação de mão de obra.



“Em muitos casos, o trabalhador não conseguia sequer chegar a uma entrevista ou a uma unidade do IDT por não ter o recurso da passagem. O programa atua exatamente para remover essa barreira”, afirmou o secretário.



Desde a ampliação voltada aos trabalhadores, o VaiVem já contabiliza 35.819 cartões entregues e 981.119 utilizações, conforme dados da Secretaria do Trabalho.



A pasta estima que a economia mensal para o beneficiário pode variar entre R$ 500 e R$ 700, a depender da distância percorrida, valor que impacta diretamente a renda de quem está desempregado ou atua de forma autônoma.



Foto: FÁBIO LIMA Clerice Aguiar, moradora de Maracanaú, durante anúncio do Governo do Ceará sobre a ampliação do programa VaiVem para trabalhadores desempregados

Evolução do programa desde 2023



O VaiVem foi lançado oficialmente em 20 de dezembro de 2023, durante a gestão do governador Elmano de Freitas, inicialmente com foco em estudantes da Região Metropolitana de Fortaleza.



A primeira fase teve como objetivo reduzir a evasão escolar, garantindo o deslocamento gratuito entre municípios.



Em 2 de setembro de 2024, o programa foi ampliado para atender pessoas em busca de emprego formal, incluindo beneficiários do Bolsa Família. A partir dessa etapa, o benefício passou a ser utilizado também para facilitar o acesso a entrevistas, cadastros e serviços oferecidos pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT).



Já em dezembro de 2025, o Governo do Estado anunciou a expansão do VaiVem para a Região Metropolitana do Cariri, com início da operação em municípios-piloto.



Atualmente, a região já registra mais de 360 usuários, e a meta é alcançar 10 mil trabalhadores atendidos no Cariri, chegando a um total de 50 mil beneficiários em todo o Ceará.



O programa é gerido pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) e contempla ônibus, vans, metrô e VLT no transporte metropolitano.



Perfil dos beneficiários



Além de trabalhadores desempregados em busca de colocação formal, o VaiVem também atende trabalhadores autônomos, como diaristas, cuidadores e prestadores de serviço que precisam se deslocar entre municípios.



Pequenos empreendedores que atuam em feiras ou realizam compras de insumos e estudantes de cursos técnicos e superiores também estão entre os beneficiados.



Para Vladyson Viana, o programa atende desde quem busca a primeira oportunidade com carteira assinada até quem depende do deslocamento para manter a renda mensal.



Mercado de trabalho no Ceará



A atuação do VaiVem ocorre em um cenário de crescimento do emprego formal no Ceará. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que o Estado encerrou 2025 com saldo positivo de 49.184 postos de trabalho com carteira assinada. No acumulado entre 2023 e 2025, o número supera 150 mil vagas criadas.



De acordo com o secretário, oscilações pontuais, como o fechamento de 10,8 mil vagas em dezembro, fazem parte da dinâmica do mercado de trabalho e são consideradas sazonais.



A expectativa é de retomada dos saldos positivos a partir de fevereiro, impulsionada especialmente pelo turismo, com o Carnaval, e pelo aquecimento de setores como bares, restaurantes e redes hoteleiras.



Entre os setores que mais têm gerado empregos no Estado, destacam-se serviços, construção civil — impulsionada por obras públicas e programas habitacionais — e comércio, que apresenta efeito multiplicador na economia local.



Como solicitar o cartão VaiVem



Trabalhadores sem emprego formal devem procurar uma unidade do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) para solicitar o cartão. É necessário apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), em formato físico ou digital. No atendimento, são coletados dados biométricos.



Estudantes com carteira estudantil válida já possuem pré-cadastro automático junto à Arce e podem consultar, no site da agência, o local para retirada do cartão.



O benefício garante 40 passagens gratuitas no transporte metropolitano, válidas entre municípios, independentemente do modal utilizado.



Sindiônibus diz que operação em Fortaleza será normalizada a partir de quarta, 1º | O POVO NEWS

