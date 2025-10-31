O que desafia Elmano de Freitas?

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Governador Elmano de Freitas (PT)

Muitos são os desafios de se governar um Estado. As dificuldades aumentam quando se insere uma insegurança e combate às facções criminosas, tarifas dos Estados Unidos da América, e claro, uma ampla aliança política que testa toda a capacidade de articulação. Além disso, dar continuidade a um grupo político no poder desde 2007. Isso tudo é problema para o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), resolver.

Enquanto tenta administrar situações complexas referente ao seu posto de líder do executivo cearense, o petista também enfrenta impasses para a eleição de 2026 que se avizinha.

O discurso da segurança



O Ceará, assim como todo o Brasil, vive perdido sobre sobre o que fazer no combate aos grupos criminosos. Elmano não tem a fórmula para resolver isso, nem ele nem ninguém. É notório uma mudança de discurso sobre o tema por parte de um petista histórico como ele.

É notório uma mudança no seu discurso sobre o tema. Ele tem falado mais duro no combate ao crime, e há elogios a uma operação que resultou na morte de faccionados por policiais militares.

De certo modo, são posicionamentos diferentes de quando era deputado, vide a liberação de agrotóxicos por drones e a disponibilização de bíblias nas escolas. Essas pautas poderiam muito bem ser de um candidato mais à direita.



Não digo que estas posições sejam apenas questão eleitoral, mas trazem uma mudança que chama atenção. O governador foi ligado a movimentos sindicais e, pode-se dizer, que é um mais "petista raiz" do que o seu antecessor Camilo Santana (PT).

De olho em 2026

No meio de um turbilhão de problemas, ainda cabe a Elmano se preocupar com as eleições. E é plausível se quiser dar continuidade ao seu mandato e projetos. Ele tem dois pontos de dar dor de cabeça.

O governador fez chegar a um interlocutor o sentimento de preocupação quanto a contemplar tantos partidos e lideranças na chapa majoritária. Não vai caber todo mundo.

E ainda poderá enfrentar uma frente ampla de oposição. Algo que desde 2007, quando o grupo que Elmano faz parte governa o Ceará, nunca enfrentou. União de Ciro Gomes (PSDB), André Fernandes (PL) e outros pode fazer uma disputa equilibrada.

Pinga-fogo_

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) fará audiência pública sobre o Plano Diretor na segunda-feira, 3 /// Danilo Forte (União) se articula para que a Câmara dos Deputados vote seu projeto que equipara facções e milícias a grupos terroristas ainda em novembro.



