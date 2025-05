Ceará lança primeira edição dos Jogos Escolares de games com finais no CFO

Foto: Samuel Setubal COMPETIÇÃO reunirá alunos de escolas públicas

O gamers cearenses ganharam uma nova competição no seu calendário de competições. É que a Federação Cearense de Esportes Eletrônicos (FCDEL), em parceria com o Governo do Estado do Ceará, anunciou a primeira edição dos Jogos Escolares Digitais (JED).

Voltado exclusivamente para estudantes do ensino médio de escolas públicas e técnicas a partir de 13 anos, o torneio contará com quatro modalidades competitivas: League of Legends (PC), Free Fire (mobile), eFootball Mobile e Pokémon TCG Online (jogo de cartas digital).

As seletivas terão a participação de até 300 escolas, e as finais presenciais acontecerão no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza. Diretores interessados devem realizar inscrição de sua escola até o dia 30 de maio de 2025.

Após anos de especulação e planejamento, os Jogos Escolares Digitais marcam um avanço inédito no Nordeste ao integrar os esportes eletrônicos no calendário estudantil, com o objetivo de criar um ecossistema digital sólido e atuar como ferramenta de desenvolvimento social entre os jovens do estado.

Nesta primeira edição, a competição seguirá um formato dividido em fases. Inicialmente, as escolas competirão entre si em grupos durante a etapa online. As melhores equipes avançam para as quartas de final, seguidas das semifinais e da grande final presencial, que reunirá as 16 melhores equipes de cada modalidade.

O torneio oferece aos alunos a oportunidade de desenvolver habilidades digitais, estratégicas e de cidadania digital, além de aproximar os jovens do mercado crescente dos e-sports e das novas profissões digitais.

A fase online das disputas começa em 20 de junho. Já as fases de oitavas de final até às decisões das competições estão previstas para acontecer entre os dias 26 e 27 de setembro de maneira presencial no CFO, em Fortaleza.

Para realizar Inscrições ou saber mais detalhes, basta acessar o site oficial dos Jogos Escolares Digitais, clicando aqui.