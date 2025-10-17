O POVO+ vencedor de prêmio de jornalismo com especial sobre Parkinson

Foto: Colagem/Cristiane Frota/Adobe Stock Capa da reportagem "Entre flores e temores: as histórias de quem vive com Parkinson"

A série de reportagens especiais “Entre flores e temores: a vida com Parkinson”, publicada no O POVO+, é a vencedora do Prêmio AMRIGS de Jornalismo 2025, na categoria Mídia Online.

Iniciativa da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS), a premiação tem o objetivo de reconhecer trabalhos jornalísticos produzidos no Brasil que se destacaram na temática “Desafios da medicina: formação, inovação e fake news”.

O conteúdo especial selecionado é de autoria da repórter Karyne Lane e está dividido em dois episódios: no primeiro, conta histórias de cearenses que todos os dias encontram maneiras de superar os obstáculos impostos pela Doença de Parkinson (DP).

Já o segundo mostra o papel essencial dos profissionais de saúde e a carência de especialistas em doenças neurodegenerativas no Sistema Único de Saúde (SUS).

Com fotografias de Fernanda Barros e Samuel Setubal, design de Cristiane Frota e edição de Fátima Sudário, confira “Entre flores e temores: as histórias de quem vive com Parkinson” e “Viver bem com Parkinson: o papel dos profissionais de saúde”.

“Logo que comecei a apuração para esse material, fui imediatamente acolhida pela comunidade parkinsoniana — que sensivelmente se mostrou através de suas histórias. Graças ao contato com Gláucia Gondim tive a oportunidade de conversar longamente com os membros da recém-criada Associação Cearense de Parkinson (ACP), da qual ela é presidente, e me aproximar ainda mais da realidade vivida por essas pessoas”, narra a jornalista Karyne Lane.

“Com o aumento do envelhecimento da população brasileira, como alertam os especialistas entrevistados, a tendência é de que doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer sejam muito mais prevalentes. Daí a importância de termos mais neurologistas e neurocirurgiões especializados nessas doenças, e também que falemos sobre elas. O jornalismo é um meio de levar informação a pacientes, familiares e cuidadores”, completa.

Foto: Gláucia Gondim/Acervo pessoal A principal entrevista aconteceu na aconchegante casa de Gláucia, na Praia do Futuro, no dia 14 de novembro. Outros membros da diretoria da ACP também estavam no local e participaram da tarde de conversas acompanhadas de um delicioso pudim preparado pela anfitriã. As entrevistas foram registradas pelas lentes da fotógrafa Fernanda Barros, cujo pai é parkinsoniano.

O coquetel e a noite de revelação dos vencedores do Prêmio AMRIGS de Jornalismo 2025 aconteceu na quarta-feira, 15 de outubro, no Teatro AMRIGS, em Porto Alegre.

Assista documentário sobre Parkinson no O POVO+

“Os dias de Sofia”, documentário do O POVO+, conta a história de um dia na vida do designer, gamer e especialista no mundo nerd Bruno Sofia, que foi diagnosticado com Parkinson aos 26 anos.

Sofia e sua família vivem “um dia de cada vez” enfrentando os obstáculos de uma condição que afeta não só a saúde física, mas também a saúde mental.

O filme está disponível no O POVO+, a plataforma de streaming e reportagens especiais do O POVO — jornal mais antigo em circulação no Ceará, rumo aos 100 anos.