Elmano, Camilo, Cid, Evandro e Chagas se reúnem e animam aliados

Foto: Reprodução/Instagram EVANDRO Leitão (PT), Cid Gomes (PSB), Elmano de Freitas (PT), Camilo Santana (PT) e Chagas Vieira se reuniram no sábado, 7. Encontro foi compartilhado nas redes sociais

Em meio ao avanço das articulações da oposição no Ceará, uma reunião realizada na noite do último sábado, 7, no Palácio da Abolição, juntou as principais lideranças do campo governista: o governador Elmano de Freitas (PT); o ministro da Educação, Camilo Santana (PT); o senador Cid Gomes (PSB); o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT); e o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira.

O encontro foi compartilhado nas redes sociais de todos os presentes. Na legenda, os dizeres: "Noite de sábado discutindo projetos e ações para o avanço do nosso Ceará e do Brasil". Embora de tom institucional, o gesto ocorre após sucessivas reuniões da oposição, que foram robustecidas na última semana com o anúncio da filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio ao União Brasil.

Procurado pelo O POVO, Chagas Vieira foi sucinto ao ser questionado acerca da agenda. "Sobre a reunião, é o que o governador postou e foi compartilhado por todos. A única coisa que posso dizer é que foi um encontro muito positivo, como outros já ocorridos antes", encerrou.

Secretário de Turismo do Estado e aliado de Cid, o deputado federal licenciado Eduardo Bismarck (PDT) não participou da reunião das lideranças nem falou com elas, mas conversou com aliados que o fizeram. "Soube que foi muito boa e que saíram bastante entusiasmados do encontro", contou.

Bismarck avalia que os desdobramentos do encontro envolvem o cenário eleitoral no Ceará. "A oposição acabou antecipando muito o processo eleitoral e eu acho que é importante que eles (lideranças governistas) estejam falando o tempo todo sobre isso. Acho que ali teve um caráter, vamos dizer, institucional da reunião, sim, mas eu acho que a consequência desse caráter institucional é o

eleitoral", desenvolveu.

As presenças de Cid e Camilo também surgem como uma resposta à ausência de mensagem pública do senador parabenizando o ministro por seu aniversário, comemorado dia 3 de junho.

Bismarck (PDT) minimizou os rumores. "As vezes que estou com o Cid, vejo ele dialogando com Camilo por telefone. Eles se falam bastante e se encontram", disse, atribuindo a situação à falta de lida de Cid com redes sociais, que, conforme o secretário, são monitoradas pela equipe do senador. "Não vi isso como um problema, não", disse.

"Aquela foto demonstra uma união muito forte de ideias e de projeto. Mais do que uma foto, aquilo é uma demonstração de que o projeto segue firme. Quem saiu do projeto foram os que estão se unindo com o que era a oposição tradicional. Eles que saíram do projeto e o projeto segue e está dando certo", resume Bismarck. (Colaborou o repórter

Marcelo Bloc)